"El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"

Alejo Ramos Padilla

La confirmación de Santilli llegó luego de que el tribunal electoral revirtiera un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había sido calificado por el oficialismo como "a todas luces escandaloso y contrario a derecho".

image Javier Milei y Diego Santilli

En su mensaje, Santilli cerró con una promesa alineado con el discurso del Gobierno: "El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

