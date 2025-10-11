urgente24
"El esfuerzo de los argentinos va a valer la pena"

Diego Santilli enfatizó que "el esfuerzo de los argentinos va a valer la pena” luego de confirmar que encabezará la lista de diputados de LLA en PBA.

11 de octubre de 2025 - 18:24
La Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a Diputados Nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre. Tras la ratificación, el exvicejefe de Gobierno porteño agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aseguró que el "esfuerzo y el sacrificio" de los argentinos "va a valer la pena".

Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta

En un mensaje directo al primer mandatario, agregó: "Gracias presidente @JMilei por confiar en mí"

La confirmación de Santilli llegó luego de que el tribunal electoral revirtiera un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había sido calificado por el oficialismo como "a todas luces escandaloso y contrario a derecho".

En su mensaje, Santilli cerró con una promesa alineado con el discurso del Gobierno: "El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

