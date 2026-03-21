pod 4 980x90 a spotify celeste
urgente24
en vivo MINUTO A MINUTO

Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la "T" le aguó la fiesta al Rojo

Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la T le aguó la fiesta al Rojo.

Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la "T" le aguó la fiesta al Rojo.

Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la T le aguó la fiesta al Rojo.

Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la "T" le aguó la fiesta al Rojo.

Liga Profesional: Independiente-Talleres, el Rojo quiere meterse entre los 8 primeros.

Liga Profesional: Independiente-Talleres, el Rojo quiere meterse entre los 8 primeros.

Liga Profesional: Independiente-Talleres, el Rojo quiere meterse entre los 8 primeros.

Liga Profesional: Independiente-Talleres, el Rojo quiere meterse entre los 8 primeros.

Independiente cayó 2-1ante Talleres en el Libertadores de América por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Rojo afuera de los 8.

21 de marzo de 2026 - 19:25
pod 5_980x90 amarillo

EN VIVO

Giovanni Baroni - Talleres - Copa Argentina - FOTO Copa Axion Argentina Oficial
Talleres le gan&oacute; a Independiente 2 a 1 en Avellaneda.

Talleres le ganó a Independiente 2 a 1 en Avellaneda.

Independiente 1-2 Talleres por Liga Profesional

El primer tiempo fue una locura en la forma que arrancó Independiente. Los primeros 15 minutos fueron realmente asfixiantes para Talleres que no podía salir de su propia área. El equipo dirigido por Carlos Tevez la pasó realmente mal. Al minuto de juego ya lo tuvo Millán que lo tiró por arriba del travesaño.

Los minutos iban pasando y el gol del rojo no llegaba y de a poco Talleres empezaba a emparejar, no por mérito propio sino porque Independiente empezaba a aflojar la intensidad por una cuestión lógica y para no quedarse sin piernas. El primer tiempo terminó palo y palo.

En el complemento arrancó mejor el local, pero ya no con tanta diferencia, a pesar de eso llegó el gol de Ávalos a los 12 de la segunda etapa. Pero a los pocos minutos empató Schott para el equipo oriundo de Córdoba. De ahí el Rojo buscó el segundo gol hasta el final del partido.

En un momento lamentablemente para el rojo llegó el segundo de Talleres, y ese momento era mejor Independiente pero no lo pudo plasmar en el resultado. El partido se fue con Independiente intentando e intentando, pero sin poder anotar. Talleres ganó 2-1.

Lo qeu viene para Independiente y Talleres

Con esta victoria Talleres escala en la zona "A" y queda 5º con 18 puntos y se encamina a clasificar a octavos de final. Ahora tendrá un duro duelo en la próxima fecha. Independiente por su parte puede quedar afuera de los 8 primeros al final de la fecha y lo más próximo qeu se le viene es Atenas de Río Cuarto de Tercera División por Copa Argentina.

Lo que viene para ambos en el Torneo Apertura es la fecha 13 luego del parate por la fecha FIFA, y los dos tendrán partidos importantes. Talleres visitará a Boca en La Bombonera e Independiente recibirá a su eterno rival, Racing.

Embed

Aquí inicia el Vivo Vespertino de Urgente24

---------------

Live Blog Post

Final ganó Talleres 2-1 en Avellaneda

Live Blog Post

Roja para Abaldo por último hombre

Caceres se iba solo para el 3º de Talleres y Abaldo lo derribó, expulsión por último hombre. Se pierde el clásico con Racing.

Live Blog Post

Tiempo cumplido y solo restan 5 minutos de descuento

Le quedan 5 minutos a Independiente para empatar el partido.

Live Blog Post

Goooooool de Talleres, 2-1

En el mejor momento de Independiente llegó el gol de Talleres para poner el 2-1 y desatar la locura en el equipo cordobés y el enojo en los hinchas del rojo.

Live Blog Post

35 minutos del complemento, Independiente busca el 2º

A falta de 10 minutos para el final del partido Independiente va con todo para conseguir el gol de la victoria ya que el empate lo puede dejar afuera de los 8 primeros qeu clasifican a 8vos de final.

Live Blog Post

Gooooooool de Talleres

Augusto Schott ganó de cabeza en un córner anticipando a Rey y puso el empate para Talleres.

Live Blog Post

Goooooooool de Independiente, Ávalos, 1-0

A los 12 minutos del complemento y luego de un rebote que dejó corto Herrera, Gabriel Ávalos empujó a la red y puso el 1-0 para Independiente.
Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post

Final del primer tiempo: Independiente 0-0 Talleres

El Rojo dominó los primeros 15 minutos, fue muy superior y lo tuvo varias veces, pero Talleres empezó a salir hasta terminar el primer tiempo yendo al palo y palo con el Rojo en su cancha. Ahora partido parejo.

Live Blog Post

El partido se empareja sobre el final del primer tiempo

Ahora el encuentro se torna de ida y vuelta y atrás quedó el dominio de Independiente. Ahora Talleres también está cerca de anotar.

Live Blog Post

Sale Talleres e intenta lastimar al Rojo

En 30 minutos de juego ahora Talleres sale un poco, sigue siendo mejor Independiente pero ahora el equipo cordobés ataca un poco. Sobre 30 minutos mejor Independiente.

Live Blog Post

Todo del rojo en el primer cuarto de hora

Independiente asfixia a Talleres que defiende con 8 jugadores adentro del area. El Rojo muy cerca de abrir el marcador, y ya se lo merece.

Live Blog Post

Lo tuvo el rojo al minuto

Millan quedó solo con Herrera lo quiso "matar" y se le fue alto el tiro. Arrancó con todo Independiente.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Independiente y Talleres buscan sumar de a 3 ya que el punto no les sirve porque pueden salir los dos de la zona de clasificacion.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES