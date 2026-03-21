Independiente perdió 2 a 1 ante Talleres como local por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Los cordobeses Quedaron en zona de clasificación mientras que el Rojo no, y eso es lo que buscará Independiente en la fecha que viene con Racing, ya que no ganar sería complicado para sus chances de meterse en octavos de final.
Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, la "T" le aguó la fiesta al Rojo
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Independiente cayó 2-1ante Talleres en el Libertadores de América por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Rojo afuera de los 8.
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Final ganó Talleres 2-1 en Avellaneda
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Roja para Abaldo por último hombre
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Tiempo cumplido y solo restan 5 minutos de descuento
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Goooooool de Talleres, 2-1
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35 minutos del complemento, Independiente busca el 2º
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Gooooooool de Talleres
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Goooooooool de Independiente, Ávalos, 1-0
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Arrancó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo: Independiente 0-0 Talleres
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El partido se empareja sobre el final del primer tiempo
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Sale Talleres e intenta lastimar al Rojo
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Todo del rojo en el primer cuarto de hora
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Lo tuvo el rojo al minuto
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Comenzó el partido
Independiente 1-2 Talleres por Liga Profesional
El primer tiempo fue una locura en la forma que arrancó Independiente. Los primeros 15 minutos fueron realmente asfixiantes para Talleres que no podía salir de su propia área. El equipo dirigido por Carlos Tevez la pasó realmente mal. Al minuto de juego ya lo tuvo Millán que lo tiró por arriba del travesaño.
Los minutos iban pasando y el gol del rojo no llegaba y de a poco Talleres empezaba a emparejar, no por mérito propio sino porque Independiente empezaba a aflojar la intensidad por una cuestión lógica y para no quedarse sin piernas. El primer tiempo terminó palo y palo.
En el complemento arrancó mejor el local, pero ya no con tanta diferencia, a pesar de eso llegó el gol de Ávalos a los 12 de la segunda etapa. Pero a los pocos minutos empató Schott para el equipo oriundo de Córdoba. De ahí el Rojo buscó el segundo gol hasta el final del partido.
En un momento lamentablemente para el rojo llegó el segundo de Talleres, y ese momento era mejor Independiente pero no lo pudo plasmar en el resultado. El partido se fue con Independiente intentando e intentando, pero sin poder anotar. Talleres ganó 2-1.
Lo qeu viene para Independiente y Talleres
Con esta victoria Talleres escala en la zona "A" y queda 5º con 18 puntos y se encamina a clasificar a octavos de final. Ahora tendrá un duro duelo en la próxima fecha. Independiente por su parte puede quedar afuera de los 8 primeros al final de la fecha y lo más próximo qeu se le viene es Atenas de Río Cuarto de Tercera División por Copa Argentina.
Lo que viene para ambos en el Torneo Apertura es la fecha 13 luego del parate por la fecha FIFA, y los dos tendrán partidos importantes. Talleres visitará a Boca en La Bombonera e Independiente recibirá a su eterno rival, Racing.
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