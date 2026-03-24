Este martes 24 de marzo, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó que Jair Bolsonaro cumpla su condena fuera de la prisión por un período inicial de 90 días. La medida responde a una neumonía que lo mantuvo en cuidados intensivos en el Hospital DF Star y al constante desgaste físico tras años de complicaciones derivadas del apuñalamiento de 2018.
"POR HUMANIDAD NO POR JUSTICIA"
Bolsonaro a casa: El "arresto humanitario" y las 12 cláusulas impuestas por el STF
Histórico: Alexandre de Moraes concede arresto domiciliario a Bolsonaro. Por salud, el expresidente deja la celda bajo un régimen de aislamiento extremo
Sin embargo, la benevolencia de Alexandre de Moraes no es gratuita. El magistrado, que anteriormente rechazó múltiples pedidos de la defensa, dictaminó esta medida en un contexto de alta tensión judicial: el STF enfrenta presiones por supuestos vínculos de sus miembros con el liquidado Banco Master, envuelto en un escándalo de fraude, según Bloomberg y Correio Brasileiro.
Las 12 "leyes de hierro" para Bolsonaro
El arresto no es una liberación, sino un aislamiento total. Moraes impuso un conjunto de 12 reglas estrictas que buscan neutralizar la influencia política del líder de la derecha brasileña. El régimen de arresto domiciliario humanitario no es una libertad condicional; es un cerrojo jurídico y tecnológico. Estas son las condiciones que Bolsonaro deberá cumplir estrictamente durante los próximos 90 días:
- Tobillera electrónica: Monitoreo permanente restringido exclusivamente al perímetro de su residencia, con reportes diarios enviados al Poder Judicial.
- Visitas familiares limitadas: Sus hijos (Flávio, Carlos y Jair Renan) solo tienen permitido el ingreso los miércoles y sábados en horarios fijos. Su esposa Michelle e hijas convivientes tienen libre acceso por residir en el lugar.
- Cita previa para abogados: Su defensa puede visitarlo diariamente por un máximo de 30 minutos, siempre con agenda coordinada y previo aviso.
- Cuerpo médico auditado: Solo 5 profesionales de salud previamente autorizados pueden ingresar sin aviso para controles de su neumonía.
- Fisioterapia vigilada: Sesiones permitidas solo 3 veces por semana en horario nocturno, con un profesional designado por el tribunal.
- Emergencias hospitalarias: En caso de riesgo de vida, puede ser trasladado a un hospital sin orden previa, pero el STF debe ser notificado en menos de 24 horas.
- Apagón de comunicaciones: Prohibición total de usar teléfonos móviles, fijos o cualquier medio de comunicación, incluso a través de terceros (familiares o empleados).
- Veto a las redes sociales: No puede acceder ni publicar en redes sociales, de manera directa o indirecta (usando cuentas de sus hijos, por ejemplo).
- Prohibición de grabaciones: Tiene estrictamente prohibido producir o difundir videos y audios, una medida para evitar que envíe mensajes a su base electoral.
- Cerco policial (PMDF): La Policía Militar del Distrito Federal inspeccionará cada vehículo que ingrese, requisará a los visitantes y vigilará el entorno.
- Zona de exclusión: Quedan prohibidas las manifestaciones o concentraciones de simpatizantes en un radio de 1 km alrededor de su casa.
- Informes semanales: La defensa tiene la obligación de entregar una lista actualizada de todo el personal (abogados/médicos) y reportes clínicos cada 7 días.
El factor electoral: Flávio Bolsonaro vs. Lula
La salida de Bolsonaro de la cárcel ocurre en un clima de efervescencia política. Su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, se encuentra actualmente en un empate técnico con Lula da Silva en las encuestas para las presidenciales de octubre.
Flávio ya ha lanzado una advertencia directa: si llega al Planalto, buscará la destitución de Moraes. Para el oficialismo, este arresto domiciliario es visto con recelo, ya que temen que la figura de "mártir enfermo" impulse aún más la candidatura de la familia Bolsonaro. Pero Alexandre de Moraes enfatizó: "Por humanidad, no por justicia".
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