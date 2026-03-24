Bolsonaro a casa: El "arresto humanitario" y las 12 cláusulas impuestas por el STF

Las 12 "leyes de hierro" para Bolsonaro

El arresto no es una liberación, sino un aislamiento total. Moraes impuso un conjunto de 12 reglas estrictas que buscan neutralizar la influencia política del líder de la derecha brasileña. El régimen de arresto domiciliario humanitario no es una libertad condicional; es un cerrojo jurídico y tecnológico. Estas son las condiciones que Bolsonaro deberá cumplir estrictamente durante los próximos 90 días: