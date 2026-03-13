Jair Bolsonaro con bronconeumonía bacteriana, 7 días en la UCI de hospital en Brasilia

El Departamento de Bomberos recibió la llamada para asistir al exPresidente aproximadamente a las 7:40 AM. El informe indicaba un posible caso de neumonía.

Bolsonaro llegó al hospital DF Star de Brasilia alrededor de las 8:50 en una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (Samu).

Según el médico, aún no hay fecha de alta. "Ya le hemos administrado dos antibióticos, ha mostrado una leve mejoría, pero sigue quejándose de náuseas, dolor de cabeza y dolores musculares, y tenemos que esperar a que el medicamento haga efecto", explicó.

7 días

No deberá abandonar el hospital durante al menos los próximos 7 días, tiempo durante el cual recibirá antibióticos y medicación intravenosa.

"Normalmente, en este tipo de tratamiento no podemos dar una fecha, porque no sabemos, necesitamos comprender la respuesta", continuó.

Según el médico, Bolsonaro ya toma 7 medicamentos al día, exclusivamente para el tratamiento de su sistema digestivo.

No es la primera vez que Bolsonaro enferma desde que fue encarcelado.

En septiembre 2025, por ejemplo, cuando aún estaba bajo arresto domiciliario, necesitó atención médica por vómitos, mareos y un baja presión arterial.

En enero 2026, mientras se encontraba detenido en la sede de la Policía Federal, él tuvo que ser hospitalizado tras sentirse indispuesto y golpearse la cabeza contra un mueble en su celda.

Días después, el exPresidente fue trasladado a la prisión de 'Papudinha' a petición de sus abogados, que exigieron que no fuese a una cárcel común.

La unidad ofrece, entre otras cosas, fisioterapia y asistencia médica las 24 horas, barras de apoyo junto a la cama y una cocina.

Incluso después del traslado, la defensa presentó una serie de nuevas solicitudes de que regresara al arresto domiciliario, alegando el delicado estado de salud del exPresidente.

Sin embargo, las solicitudes fueron denegadas por el magistrado Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal (TSF).

Un comité médico de la Policía Federal certificó en ese momento que, aunque Bolsonaro necesitaba atención médica, estaba en condiciones de permanecer en la unidad.

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