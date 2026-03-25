La frecuencia en la que un avión puede encontrarse en su camino con un camión de bomberos es baja en la industria aeronáutica, pero no imposible. En el Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, este escenario se hizo realidad el pasado domingo 22 de marzo y resultó en un saldo trágico cuando una aeronave de Air Canada se adentró en un “combo perfecto” que derivó en dos personas muertas (pilotos) y varias decenas de heridos.
AIR CANADA EXPRESS
Accidente de avión en Nueva York: Cómo fue el combo perfecto para el desastre
El accidente de un avión de Air Canada en LaGuardia, Nueva York, dejó un saldo trágico tras una colisión en pista. Las principales sospechas según el NTSB.
El CRJ-900 operado por la empresa Jazz Aviation en el vuelo 8646 procedente de Montreal (Canadá) aterrizó con éxito en LaGuardia a las 23:38. Mientras recorría la pista 04, una unidad local de bomberos que respondía al llamado de otra aeronave se cruzó y se desató el desastre.
A pocos días del accidente que sacudió a LaGuardia y puso la lupa nuevamente sobre la seguridad operacional reciente en los aeropuertos de Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB en inglés) reveló algunos detalles preliminares que podrían comenzar a dar luz sobre la razón de los hechos acontecidos. Algo que dista de ser un diagnóstico final, cuya elaboración puede demorar años para determinar la raíz central de un suceso como este.
Con la recuperación de las cajas negras del avión accidentado, la NTSB reveló varios factores que confluyeron en la noche del domingo 22 y que podrían haber colaborado con el accidente. Entre ellos, condiciones meteorológicas adversas, carencias de equipamientos clave para el tránsito en tierra y posibles errores humanos.
Qué pasó en LaGuardia
Respecto al aspecto climático, los informes iniciales de la NTSB destacaron que la noche del domingo 22 la zona estaba complejizada por bancos de niebla y algunas precipitaciones que aminoraban la visibilidad en tierra, lo que habría contribuido al encuentro de los dos vehículos en la pista 04. Si bien ambos estaban siendo monitoreados por los controladores, la nula posibilidad de una observación anuló cualquier chance de reacción tanto de los pilotos como así también del conductor del camión y el equipo de bomberos.
A esas condiciones se habría sumado, además, la falta de equipamiento específico en el camión de bomberos para poder ser reconocido como un vehículo por los aviones que circulaban a su alrededor. Sin un transpondedor activo, el avión de Air Canada Express no pudo activar las alertas de colisión correspondientes, lo que habría evitado el encuentro entre ambos vehículos.
En tercer lugar, la NTSB centró el foco en la operatoria de la torre de control. Esa noche, al igual que el resto de las noches, había solo dos controladores operativos para abarcar todo el tráfico, que fue catalogado como intenso.
Según las grabaciones de audio liberadas al público, el controlador responsable del tráfico en la pista autorizó al camión a cruzar para asistir a un avión de United Airlines e intentó abortar su incursión al menos cinco veces antes del desastre al darse cuenta del inminente aterrizaje de Jazz. Sus intentos, infructuosos, expusieron al trabajador quien lamentó “haberlo hecho mal” en conversación con una tercera aeronave.
Dentro de las observaciones de la NTSB, también se señaló la posibilidad de una interferencia de radio de otro vehículo en las comunicaciones entre la torre y los involucrados. Algo que podría haber contribuido al accidente.
Si bien estos señalamientos podrían encaminar la investigación final, no representan un resultado concluyente sobre los motivos efectivos que desataron el accidente.
Otros accidentes con choques en pista
La tragedia en LaGuardia, la primera en más de 34 años en el aeropuerto ubicado en Queens, revivió el record de otros sucesos que marcaron a la aviación comercial. Entre ellos, el más reciente y parecido es el del Vuelo 2213 de LATAM Perú, cuando un A320Neo de la empresa sudamericana colisionó en pista en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima cuando un camión de bomberos se cruzó sin autorización, dejando un saldo de 2 muertos (bomberos) y 36 heridos.
Además, la aviación comercial guarda el recuerdo de otros accidentes con colisiones en pista, como el trágico desastre de Tenerife, catalogado como el más mortífero de la historia. Allí, dos Boeing 747 completamente cargados chocaron en la pista dejando un saldo de 583 muertos.
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