Accidente de avión en Nueva York: Cómo fue el combo perfecto para el desastre

A esas condiciones se habría sumado, además, la falta de equipamiento específico en el camión de bomberos para poder ser reconocido como un vehículo por los aviones que circulaban a su alrededor. Sin un transpondedor activo, el avión de Air Canada Express no pudo activar las alertas de colisión correspondientes, lo que habría evitado el encuentro entre ambos vehículos.

En tercer lugar, la NTSB centró el foco en la operatoria de la torre de control. Esa noche, al igual que el resto de las noches, había solo dos controladores operativos para abarcar todo el tráfico, que fue catalogado como intenso.

Según las grabaciones de audio liberadas al público, el controlador responsable del tráfico en la pista autorizó al camión a cruzar para asistir a un avión de United Airlines e intentó abortar su incursión al menos cinco veces antes del desastre al darse cuenta del inminente aterrizaje de Jazz. Sus intentos, infructuosos, expusieron al trabajador quien lamentó “haberlo hecho mal” en conversación con una tercera aeronave.

Dentro de las observaciones de la NTSB, también se señaló la posibilidad de una interferencia de radio de otro vehículo en las comunicaciones entre la torre y los involucrados. Algo que podría haber contribuido al accidente.

Si bien estos señalamientos podrían encaminar la investigación final, no representan un resultado concluyente sobre los motivos efectivos que desataron el accidente.

Air Canada 3P

Otros accidentes con choques en pista

La tragedia en LaGuardia, la primera en más de 34 años en el aeropuerto ubicado en Queens, revivió el record de otros sucesos que marcaron a la aviación comercial. Entre ellos, el más reciente y parecido es el del Vuelo 2213 de LATAM Perú, cuando un A320Neo de la empresa sudamericana colisionó en pista en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima cuando un camión de bomberos se cruzó sin autorización, dejando un saldo de 2 muertos (bomberos) y 36 heridos.

Además, la aviación comercial guarda el recuerdo de otros accidentes con colisiones en pista, como el trágico desastre de Tenerife, catalogado como el más mortífero de la historia. Allí, dos Boeing 747 completamente cargados chocaron en la pista dejando un saldo de 583 muertos.

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