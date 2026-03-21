Irán golpeó con misíles el corazón nuclear de Israel (sin daños en la planta)

Eli Bin, director ejecutivo de Magen David Adom, informó que hay personas atrapadas en el lugar del incidente en Arad y que la organización ha declarado un suceso con múltiples víctimas. El misil, de varios cientos de kilogramos, impactó entre tres edificios, provocando el derrumbe de sus muros a causa de la explosión. Se declararon incendios en algunas de las estructuras aledañas.

En el lugar de los hechos en Dimona, un alto funcionario del Comando del Frente Interno dijo que el niño que resultó gravemente herido en la ciudad no había llegado a un refugio en el momento del impacto y fue alcanzado por la metralla.

image Interior de una casa destruida.

Una mujer de unos 30 años también resultó levemente herida por el impacto en Dimona. Los servicios de bomberos y rescate de Israel informaron que se produjo un incendio en el lugar del impacto y añadieron que están rastreando la zona en busca de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros.

Un vídeo del incidente mostró que el misil impactó en el edificio apenas nueve segundos después de que sonaran las sirenas en la ciudad. El ejército israelí prometió investigar la interceptación fallida.

A principios de la semana, el Comando del Frente Interno de las FDI anunció una flexibilización de las restricciones impuestas en tiempos de guerra en algunas zonas del país, incluida Dimona, lo que permitió la reapertura de escuelas, preescolares y otros centros educativos.

Sin embargo, el municipio decidió mantener las escuelas cerradas, y el alcalde de Dimona, Benny Bitton, anunció que el sistema educativo tampoco abriría la semana siguiente.

Los servicios médicos indicaron haber recibido informes de varios impactos de cohetes en la zona, y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber interceptado algunos de los cohetes, añadiendo que también recibieron informes de impactos aislados.

Los servicios de bomberos y rescate informaron que se produjo un incendio en uno de los lugares afectados y añadieron que están inspeccionando la zona.

El primer ministro Benjamin Netanyahu no bajó el tono:

“Es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, afirmó, y advirtió que Israel continuará atacando a sus enemigos “en todos los frentes”.

Impacto en zona nuclear: ¿Qué pasó en Dimona?

En Dimona funciona el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, eje del programa atómico israelí. Pese al impacto de los misiles en la zona, el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que no se detectaron niveles anormales de radiación.

El director del organismo, Rafael Grossi, pidió “máxima moderación militar”, especialmente cerca de instalaciones nucleares, un mensaje que refleja el temor global a un incidente mayor.

En el terreno, el panorama fue crítico:

Un niño de 10 años sufrió heridas graves por metralla

Una mujer de unos 30 años resultó con lesiones moderadas.

Decenas de personas presentaron heridas leves o cuadros de shock

Además, un misil destruyó completamente una vivienda y generó incendios en distintos puntos.

Arad: Edificios colapsados y hospitales exigidos

El segundo ataque impactó en Arad, a unos 25 kilómetros de Dimona, donde colapsaron al menos cuatro edificios.

Los servicios de emergencia reportaron cerca de 70 heridos, mientras que el sistema sanitario debió reforzarse: el servicio de sangre entregó decenas de unidades al Hospital Soroka para atender la emergencia.

image Rescatistas israelíes buscan heridos o muertos entre los edificios derrumbados

Respuesta iraní y el mensaje geopolítico

Desde la televisión estatal IRIB confirmaron que el objetivo del ataque fue el complejo nuclear de Dimona, en represalia por un bombardeo previo contra la planta de enriquecimiento de Natanz.

Ese ataque previo —que involucró instalaciones clave del programa nuclear iraní— había encendido la mecha de esta nueva escalada.

Escalada sin freno: Advertencias cruzadas

El conflicto se intensifica en múltiples frentes:

Irán denunció ataques en instalaciones energéticas y portuarias

Israel elevó su nivel de respuesta militar

Estados Unidos, bajo Donald Trump

Había pedido moderación en objetivos energéticos.

En paralelo, el vocero militar iraní amenazó con atacar destinos turísticos globales, ampliando el alcance del conflicto más allá del campo militar.

Por su parte, Mojtaba Khamenei aseguró que “el enemigo ha sido derrotado”, en un mensaje que contrasta con la escalada bélica en curso.

Isla Diego García

A todo esto, Irán elevó la tensión global con un movimiento que encendió todas las alarmas: Lanzó dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García, un enclave estratégico en pleno océano Índico, a unos 4.000 kilómetros de su territorio. La ofensiva apunta directamente contra la presencia de USA y la OTAN, en un escenario que escala más allá de Medio Oriente.

El ataque tuvo como blanco esta isla bajo soberanía del Reino Unido pero operada por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, según confirmaron fuentes británicas el sábado (21/03) los proyectiles no lograron impactar en el objetivo.

image Vista general de la base de USA en la isla Diego García.

Ataque a la isla suma tensión global

Diego García no es un punto cualquiera: Se trata de una pieza clave en el esquema militar occidental, donde operan submarinos nucleares, bombarderos estratégicos y destructores.

Que Teherán la eligiera como objetivo reconfigura el mapa de amenazas y sugiere un salto en su capacidad misilística, con alcance mucho mayor al estimado hasta ahora.

“El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes que el Reino Unido anunciase que permitiría a Washington usar esa base”, reveló una fuente del gobierno británico tras la publicación inicial de The Wall Street Journal, agregando más tensión al contexto diplomático.

Pese a la gravedad del episodio, el Pentágono evitó hacer comentarios oficiales. En paralelo, funcionarios estadounidenses admitieron que ninguno de los misiles impactó sobre la infraestructura de la base.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el archipiélago de Chagos —donde se ubica la base— está bajo un acuerdo de arrendamiento por 99 años entre Londres y Washington.

Se trata de uno de los pocos puntos habilitados por el Reino Unido para ejecutar “operaciones defensivas específicas contra Irán”, lo que explica su valor estratégico.

Este episodio se inscribe en una semana de máxima tensión internacional. Los servicios de inteligencia occidentales siguen de cerca la evolución de la capacidad militar iraní, especialmente tras demostrar que puede proyectar poder de fuego a miles de kilómetros.

Mientras tanto, el conflicto entra en una fase incierta: Las señales de desescalada desde la Casa Blanca contrastan con una postura más agresiva de Israel. En ese tablero fragmentado, las bases militares en el exterior ya no son retaguardia: ahora están en la línea de fuego.

Ubicación estratégica

La isla con forma de herradura y rodeada de una laguna profunda, cuenta con una superficie de 27 km² y está localizada a medio camino entre África, el Golfo Pérsico, Asia meridional e Indonesia, aproximadamente a 1.600 kilómetros al sur de la India.

Base militar

La base militar, conocida como Camp Justice (aunque renombrada Camp Thunder Cove en 2006), fue establecida en los 70 y es una de las dos instalaciones claves de bombarderos en Asia-Pacífico, junto con Guam. Detalla el medio Clarín.

Cuenta con pistas de aterrizaje de 3.600 metros capaces de recibir B-52, B-1 y B-2 y aviones de carga como el C-17 Globemaster. Es 1.000 metros más larga que la pista 31 del Aeroparque.

La isla es la más grande del Archipielago Chagos

Tiene un puerto para hasta 30 buques de guerra y sirve como centro de comunicaciones satelitales, monitoreo espacial y almacenamiento de suministros para despliegues rápidos.

Su aislamiento geográfico, sumado a la ausencia de población civil y al acceso estrictamente restringido, la convierte en una posición inexpugnable. USA renovó el contrato de alquiler de la base hasta al menos 2030.

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