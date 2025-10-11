urgente24
POLÍTICA LLA >

GASTÓN ALBERDI

Exdirigente libertario vinculó candidatos de LLA con el narcotráfico

Gastón Alberdi, quien fundó el partido con Milei, denunció vínculos libertarios con "Fred" Machado y cuestionó listas de LLA en Santa Fe y Río Negro

11 de octubre de 2025 - 19:17
Gastón Albedrí dijo que hubo acercamientos de libertarios con el detenido "Fred" Machado

Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza junto al Presidente Javier Milei, cuestionó el armado de las listas libertarias en las provincias de Santa Fe y Río Negro y denunció vínculos de los candidatos libertarios con el narcotráfico.

Alberdi reveló irregularidades en la consultora Bull Market, (oficinas de Ramiro Marra) que describió como “el centro neurálgico del armado político” y reveló que allí se reunían legisladores y empresarios vinculados a operaciones sospechosas.

En diálogo con Cadena 3 Rosario detalló

Ahí apareció (Federico “Fred”) Machado, (Leonardo) Cositorto, Romina Diez (primera candidata a diputada de LLA en Santa Fe) y Lorena Villaverde (actual diputada y candidata a Senadora por Río Negro), todos inmiscuidos en negocios oscuros, criptomonedas y estafas piramidales Ahí apareció (Federico “Fred”) Machado, (Leonardo) Cositorto, Romina Diez (primera candidata a diputada de LLA en Santa Fe) y Lorena Villaverde (actual diputada y candidata a Senadora por Río Negro), todos inmiscuidos en negocios oscuros, criptomonedas y estafas piramidales

Luego acotó que a Diez la vio en Bull Market "y en Dólarhoy con el muchacho Pellegrini (sic), que ahora es candidato a diputado nacional.

"Están todos inmiscuidos, son todos delincuentes en criptoestafas, y también en esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico", sostuvo Alberdi.

Consultado por más precisiones, dijo

"Romina Diez estuvo involucrada en "CoinX, la estafa piramidal que hizo con Javier Milei". "No hay ningún culpable y sí muchos damnificados", agregó.

Alberdi, alejado de la LLA cuestiona con dureza la gestión del gobierno nacional desde que abandonó la fuerza, siendo candidato a diputado en las últimas elecciones nacionales.

Surgida la causa Espert el exdirigente libertario Alberdi reveló en diversas entrevistas que “Fred” Machado, era una de las personas que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022.

A todo esto por radio Splendid recordó que Machado

Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos. Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos.

