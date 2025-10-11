Exdirigente libertario vinculó candidatos de LLA con el narcotráfico

"Están todos inmiscuidos, son todos delincuentes en criptoestafas, y también en esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico", sostuvo Alberdi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DataDiario/status/1963577503894659562&partner=&hide_thread=false "JAVIER NOS TRAICIONÓ A TODOS Y POR ESO NOS RETIRAMOS"



Gastón Alberdi, candidato a senador provincial por Unión y Libertad.



"Integré la lista con Milei y Villarruel en 2021 y después me separé", expresó.



Y recalcó: "Nos traicionó a todos". pic.twitter.com/RP0TVQpKIG — Data Diario (@DataDiario) September 4, 2025

Consultado por más precisiones, dijo

"Romina Diez estuvo involucrada en "CoinX, la estafa piramidal que hizo con Javier Milei". "No hay ningún culpable y sí muchos damnificados", agregó.

Alberdi, alejado de la LLA cuestiona con dureza la gestión del gobierno nacional desde que abandonó la fuerza, siendo candidato a diputado en las últimas elecciones nacionales.

Surgida la causa Espert el exdirigente libertario Alberdi reveló en diversas entrevistas que “Fred” Machado, era una de las personas que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022.

A todo esto por radio Splendid recordó que Machado

Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos. Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos.

Otras noticias en Urgente24:

Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía