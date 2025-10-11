Exdirigente libertario vinculó candidatos de LLA con el narcotráfico

Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza junto al Presidente Javier Milei, cuestionó el armado de las listas libertarias en las provincias de Santa Fe y Río Negro y denunció vínculos de los candidatos libertarios con el narcotráfico.
Alberdi reveló irregularidades en la consultora Bull Market, (oficinas de Ramiro Marra) que describió como “el centro neurálgico del armado político” y reveló que allí se reunían legisladores y empresarios vinculados a operaciones sospechosas.
En diálogo con Cadena 3 Rosario detalló
Luego acotó que a Diez la vio en Bull Market "y en Dólarhoy con el muchacho Pellegrini (sic), que ahora es candidato a diputado nacional.
"Están todos inmiscuidos, son todos delincuentes en criptoestafas, y también en esquemas Ponzi. Lo digo y lo ratifico", sostuvo Alberdi.
Consultado por más precisiones, dijo
"Romina Diez estuvo involucrada en "CoinX, la estafa piramidal que hizo con Javier Milei". "No hay ningún culpable y sí muchos damnificados", agregó.
Alberdi, alejado de la LLA cuestiona con dureza la gestión del gobierno nacional desde que abandonó la fuerza, siendo candidato a diputado en las últimas elecciones nacionales.
Surgida la causa Espert el exdirigente libertario Alberdi reveló en diversas entrevistas que “Fred” Machado, era una de las personas que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022.
A todo esto por radio Splendid recordó que Machado
