Según un informe de la agencia Noticias Argentinas elaborado por el economista y editor José Calero, casi 300 mil trabajadores del sector privado solicitaron el seguro de desempleo en la Argentina desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. El dato oficial no incluyó a los cerca de 70 mil empleados estatales desocupados.
SECTOR PRIVADO
Javier Milei dejó casi 300 mil nuevos desocupados en menos de 2 años
Los nuevos trabajadores desocupados son de los sectores industria y comercio del ámbito privado: Milei sólo da a conocer los del fuero público
Casi trescientos K desocupados en menos de dos años
En apenas 21 meses de gestión libertaria, el desempleo golpeó con fuerza al sector privado y casi 300 mil personas debieron recurrir al seguro de desempleo para subsistir. La industria, el comercio y la construcción encabezaron los reclamos del seguro de desempleo.
En los primeros 21 meses de gestión libertaria, 286.391 personas cobraron la Prestación por Desempleo tras haber sido despedidas sin causa. La mayoría de los ceses respondió a la falta de trabajo o a recortes en empresas privadas. De ese total, 174.335 ocurrieron durante 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025.
Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera (26.060 casos), el comercio (23.098) y la construcción (18.776). El seguro, de hasta 12 meses de duración, osciló entre el 50% y el 100% del salario mínimo, que en octubre de 2025 se ubicó en $322.200.
ANSES
La ANSES estableció un piso de $161.100 y un máximo igual al salario mínimo. En septiembre, 100.344 personas percibieron la prestación, con un promedio de $274.324, principalmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Podés solicitar el Seguro de Desempleo si:
Fuiste despedido sin justa causa, por quiebra del empleador o finalización de contrato.
Estuviste en relación de dependencia y registrado bajo la Ley de Contrato de Trabajo No. 24.013 tenés al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años ( o 90 días en el último año si fuiste trabajador eventual o de temporada).
Plazo para hacer el trámite en ANSES
Recordá iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido o finalización del contrato.
- Reuní la documentación:
- DNI (original y copia). Telegrama, carta documento o nota de despido. Recibos de sueldo y constancia de CUIL.
- En línea: ingresando a [www.anses.gob.ar](https://www.anses.gob.ar) con tu Clave de la Seguridad Social.
- Presencialmente: solicitando turno en una oficina de ANSES.
- Monto y duración
- Dura entre 2 y 12 meses (18 si tenés más de 45 años).
- El monto equivale al 75% del mejor salario de los últimos 6 meses, con un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200 (octubre 2025).
- Incluye asignaciones familiares y obra social mientras dure la prestación.
