Minutos después de las 16 del jueves, el Presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Mendoza en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de un paso por San Rafael, donde participó del Almuerzo con empresarios.
ELECCIONES 2025
Javier Milei se mezcló pocos metros con fans mendocinos (rechazo opositor)
Javier Milei habló en Mendoza a los seguidores violetas desde el clásico megáfono de campaña. Recordó "el momento de inflexión" y pido "no retroceder".
"Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos", declamó más temprano el mandatario en su discurso durante el agasajo que ofrecieron las fuerzas vivas rafaelinas.
El mandatario llegó al Hotel Sheraton acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri. Allí fue recibido por alrededor de 100 militantes de La Libertad Avanza.
En torno de las 18 el mandatario llegó a la zona donde se mezcló con las militantes, apenas pudo caminar hasta subirse a una camioneta negra, junto al ministro Luis Pettri.
El titular del Poder ejecutivo pidió confrontar con "el populismo del pasado" al tiempo arengó "No se dejen ganar por el pesimismo".
También cantó con la militancia y firmó libros. Antes, frente a empresarios, había advertido:
Más noticias en Urgente24
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Sin balas propias: Trump compró pesos y hay rescate por US$20.000M ('Blindaje' De la Rúa 2.0)
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Mercado Libre revoluciona el negocio de los autos usados con una alianza inédita