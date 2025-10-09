urgente24
Javier Milei se mezcló pocos metros con fans mendocinos (rechazo opositor)

Javier Milei habló en Mendoza a los seguidores violetas desde el clásico megáfono de campaña. Recordó "el momento de inflexión" y pido "no retroceder".

09 de octubre de 2025 - 18:48
Javier Milei habló con empresarios mendocinos antes de arengar a sus seguidores en el centro de la ciudad cuyana

Minutos después de las 16 del jueves, el Presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Mendoza en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de un paso por San Rafael, donde participó del Almuerzo con empresarios.

"Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos", declamó más temprano el mandatario en su discurso durante el agasajo que ofrecieron las fuerzas vivas rafaelinas.

El mandatario llegó al Hotel Sheraton acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri. Allí fue recibido por alrededor de 100 militantes de La Libertad Avanza.

Javier Milei hizo fotos con los seguidores, pero también hubo un grupo que repudió la visita.

En torno de las 18 el mandatario llegó a la zona donde se mezcló con las militantes, apenas pudo caminar hasta subirse a una camioneta negra, junto al ministro Luis Pettri.

El titular del Poder ejecutivo pidió confrontar con "el populismo del pasado" al tiempo arengó "No se dejen ganar por el pesimismo".

También cantó con la militancia y firmó libros. Antes, frente a empresarios, había advertido:

Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado

