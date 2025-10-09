Javier Milei protagonizó en Mar del Plata un cruce inesperado con un periodista que sorprendió por lo insólito mientras le preguntaban por el escándalo que envuelve a José Luis Espert y sus vínculos con Fred Machado. El acto de campaña del presidente en la provincia se convirtió en otra muestra de enojo e ironía de su parte.
CON KENNEDY EN EL MEDIO
Insólito enojo de Javier Milei con un periodista por Espert: "¿Necesitás operar?"
De campaña en Mar del Plata, Javier Milei se cruzó con un periodista mientras esquivaba preguntas sobre el escándalo narco que envuelve a José Luis Espert.
El enojo de Javier Milei y el periodista que lo puso al límite
El Presidente de la Nación asistió a un acto en "La Feliz" que empezó con la inauguración de una planta de papas congeladas, y siguió con la típica caminata por la ciudad bonaerense, saludando militantes y firmando autógrafos, pero rápidamente pasó a ser un episodio bastante tenso.
Durante la conferencia posterior al acto, un periodista de Canal 8 de Mar del Plata le consultó sobre Fred Machado y las explicaciones de José Luis Espert, provocando una reacción que algunos calificaron de desproporcionada: "Espert ya no está en la lista, es un tema terminado. ¿Necesitás operar para eso? No sé, te pregunto. ¿Están en la lista ya? Entonces listo, ya está, Espert dio las explicaciones, yo di las explicaciones."
Al insistir sobre si el tema estaba realmente cerrado, Milei lanzó con ironía: "¿Y a vos qué te parece? ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos." La secuencia, registrada por el mismo canal al que pertenece el notero y viralizada en redes, mostró a un Presidente que maneja la política como si fuera un ring, siempre a la defensiva.
Como si el paso de Milei por Mar del Plata no pudiera ser más accidentado, en paralelo se cruzó con un vecino desde un balcón que lo insultaba mientras saludaba a militantes: "Igual te estoy arreglando la vida… Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, ¿dale?".
El intercambio fue registrado por el streamer libertario Mariano Pérez, y tuvo repercusión inmediata en X y consolidó la imagen de un líder que utiliza el espectáculo y la confrontación, aunque con el riesgo de distraer del mensaje político central.
Milei también defendió sus propuestas económicas con vehemencia, especialmente sobre la competencia de monedas, recordando su participación en LN+ y entrevistas con Fantino, donde insistió en que la dolarización "es factible" y cuenta con un respaldo financiero de 10.000 millones de dólares, según él.
Milei defendió a Espert hasta que la renuncia lo dejó sin salida
Recordemos que José Luis Espert, cuando todavía era candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, quedó metido en un escándalo por sus vínculos con Federico "Fred" Machado, detenido en Estados Unidos por liderar una organización vinculada al narcotráfico. Frente a estas denuncias, Espert esquivó, negó y hasta lloró en vivo, mientras Milei lo defendía a capa y espada: "Son operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería."
Sin embargo, los documentos judiciales estadounidenses revelaron transferencias por 200 mil dólares a nombre de Espert, que él mismo terminó reconociendo, aunque aseguró que correspondían a un servicio de consultoría privada y no a financiamiento de campaña. En sus palabras: "Juan Grabois solo quiere ensuciar la campaña, pero los argentinos no somos todos lo mismo."
Apenas una semana después de que comenzara el escándalo, llegó la renuncia de Espert finalmente y Milei tuvo que aceptarla, con la ya gastada excusa de "operetas": "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires… Es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas."
La defensa presidencial, compartida en Twitter, enfatizó: "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo."
Ahora, mientras Milei sostenía que detrás de todo había una operación mediática y del kirchnerismo, su defensa sobre Espert no tenía respaldo unificado. Manuel Adorni y demás funcionarios reclamaban aclaraciones más concretas, dejando al líder libertario aislado frente a la opinión pública. Hasta el propio Guillermo Francos reconoció esta mañana que la renuncia de Espert "nos dañó".
Está más que demostrado que el Presidente domina el espectáculo pero enfrenta serios desafíos a la hora de sostener su proyecto político y mantener un equipo que lo respalde frente a hechos comprobables. Los gestos explosivos y las explicaciones que a veces parecen improvisadas generan titulares, pero la política real, la que decide las elecciones, no siempre se deja seducir por el show.
