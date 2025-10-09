¿Alejandro Fantino ya no es lo que era? Clarín lo compara con el programa 678

Pero ¿Por qué Clarín decidió pegarle tan fuerte a alguien que trabajó años para su grupo en Radio Mitre y TyC Sports? Ellos mismos lo explican sin vueltas: "Hemos tenido la suerte de trabajar un tiempito para el Fantino que hacía, todas las noches, entrevistas largas y televisadas". Pero también se preguntan: "¿Dejar la televisión lo habrá relajado más de la cuenta o el periodismo político terminó afeándolo?".

No obstante, el remate final de la nota es un tiro de gracia: "Su renovado entusiasmo de libertad de a ratos se confunde con el duelo de un excluido. De un fugitivo, de un 'exiliado'. Fantino no está suelto sino solo". Con esta frase, Clarín no solamente cuestiona su presente profesional, sino que lo pinta como un hombre aislado, un lobo solitario que creyó encontrar libertad en el streaming, pero terminó perdiendo algo mucho más valioso que es su esencia.

La pregunta que queda flotando en el aire es, si Fantino podrá recuperar esa chispa que alguna vez lo hizo brillar o si seguirá navegando en aguas cada vez más turbulentas.

