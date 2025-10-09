Alejandro Fantino recibió un misil directo desde las oficinas de Clarín. El medio que alguna vez lo tuvo entre sus filas decidió sacar los guantes y lanzar una crítica demoledora que deja al conductor en la cuerda floja. Lo que antes era admiración, hoy parece haberse transformado en decepción pura.
¡LO LIQUIDÓ!
¿Alejandro Fantino ya no es lo que era? Clarín lo compara con el programa 678
Alejandro Fantino enfrenta un duro golpe por parte de Clarín, quien compara su etapa actual con programas oficialistas y cuestiona su esencia periodística.
Hernán Firpo, el encargado de redactar este verdadero knockout periodístico, tituló su nota "Alejandro Fantino dejó de fumar bajo el agua" y ahí te das cuenta de que la nota no viene con flores. El texto arranca recordando al Fantino intocable, ese que comandaba "Animales sueltos" con una potencia arrolladora. Firpo es claro cuando lo describe: "No lo podías correr ni por izquierda ni por derecha. El 'Animales sueltos' de las entrevistas mano a mano tenían una frescura que se comía el propio brillo de la pantalla". Tremendo halago para quien fue, pero el problema es justamente ese: lo que "fue".
Porque lo que vino después, según la visión de Clarín, es un Fantino irreconocible. Desde su llegada al streaming Neura, todo cambió. El medio no se guardó nada y definió esta nueva etapa con una frase letal: "La fatiga crónica de un 678 mileista". Ahí está el golpe bajo, la comparación con el programa kirchnerista que tantas críticas recibió por su línea editorial oficialista. Clarín básicamente está diciendo que Fantino pasó de ser un entrevistador impredecible a un militante digital cansado.
Lo paradójico del asunto es que Fantino no está precisamente retirado ni marginado. El conductor no solamente tiene su espacio en Neura, sino que además se sumó a Carnaval Stream, donde comparte micrófono con pesos pesados como Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman en "Cónclave". Cuatro figuras explosivas que juntas deberían generar chispas, pero aparentemente no alcanza para convencer a sus antiguos colegas.
Clarín dispara sin piedad contra Alejandro Fantino
Ahora bien, la acusación de mileista no es menor, y tampoco es fácil de rebatir cuando hace apenas unos días protagonizó un cruce picante con el mismísimo Fabian Doman por defender al gobierno actual. Esas discusiones quedaron expuestas y alimentaron la percepción de que Fantino tiene una camiseta bien definida, algo que contrasta brutalmente con el periodista que solía ser.
Pero ¿Por qué Clarín decidió pegarle tan fuerte a alguien que trabajó años para su grupo en Radio Mitre y TyC Sports? Ellos mismos lo explican sin vueltas: "Hemos tenido la suerte de trabajar un tiempito para el Fantino que hacía, todas las noches, entrevistas largas y televisadas". Pero también se preguntan: "¿Dejar la televisión lo habrá relajado más de la cuenta o el periodismo político terminó afeándolo?".
No obstante, el remate final de la nota es un tiro de gracia: "Su renovado entusiasmo de libertad de a ratos se confunde con el duelo de un excluido. De un fugitivo, de un 'exiliado'. Fantino no está suelto sino solo". Con esta frase, Clarín no solamente cuestiona su presente profesional, sino que lo pinta como un hombre aislado, un lobo solitario que creyó encontrar libertad en el streaming, pero terminó perdiendo algo mucho más valioso que es su esencia.
La pregunta que queda flotando en el aire es, si Fantino podrá recuperar esa chispa que alguna vez lo hizo brillar o si seguirá navegando en aguas cada vez más turbulentas.
------------------------
Más contenido en Urgente24
Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar
Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita
Rápido y furioso: ¿Nicolás Vázquez presenta nueva pareja?
Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral