Alejandro Fantino rompió en pedazos a Espert tras no negar que recibió dinero del narcotráfico

Alejandro Fantino también apuntó contra la candidata Lorena Villaverde

El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el narco Fred Machado a su vez también puso en agenda a Lorena Villaverde, diputada y candidata a senadora nacional por el oficialismo.

La funcionaria en 2002 fue detenida en Estados Unidos por traficar alrededor de 400 gramos de cocaína. "Yo no tengo nada que hacer con una persona así", explicó.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1973696970884841967&partner=&hide_thread=false La reacción de Fantino a la entrevista de Espert es para enmarcar pic.twitter.com/DMmPl95z2j — Al Toque (@altoque_ok) October 2, 2025



"No voy a bancar eso, boludo. Porque me escapa, excede mi capacidad de soportabilidad", agregó posteriormente sobre quien además es la esposa de Claudio Cicarelli, primo del narcotraficante que le habría pago al reconocido economista.

Y luego les preguntó a sus espectadores: "¿Ustedes bancan que tuvo una causa de narcotráfico por traficar falopa en Estados Unidos?".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)

Un desierto con piletas de agua turquesa en Brasil que nadie conoce

El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar

Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación