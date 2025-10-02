Durante la tarde del miércoles (01/10) José Luis Espert fue entrevistado por Pablo Rossi y no quiso responder si cobró o no dinero del narcotráfico en la pantalla de A24 lo que provocó la ira de Alejandro Fantino quien no tardó en destruirlo mediante el programa que conduce por su canal de streaming Neura.
ARDE LA INTERNA OFICIALISTA
Alejandro Fantino rompió en pedazos a Espert tras no negar que recibió dinero del narcotráfico
Después de analizar la entrevista que dio el candidato a diputado nacional con el periodista Pablo Rossi por A24, Alejandro Fantino disparó con dureza.
"Estuvo para el orto la nota de Espert", dijo visiblemente molesto para la bronca de sus seguidores en lo que se destacan un gran número de libertarios. Asimismo, le pidió a su producción que reproduzcan el momento en que el periodista Santiago Fioriti le hizo la misma pregunta que su colega con el fin de el entrevistado contestara por sí o por no.
Asimismo, posteriormente mostró que tanto en la páginal digital de Clarín y La Nación rápidamente su contestación escaló a tal punto que se ubicó entre las primeras notas que figuraban en ambos portales.
"¿Ustedes creen que no lee nadie Clarín y La Nación? El 'ñoño republicano' como decimos siempre que es al que hay que volver a enamorar para que vaya a votar la semana del 26, ese tipo que no fue a votar. ¿No lee Clarín y La Nación?", le preguntó a su audiencia. "Desenfoca la campaña", aseguró y mencionó que su socio Sergio Figliuolo, que es candidato oficialista "no puede salir de campaña".
Alejandro Fantino también apuntó contra la candidata Lorena Villaverde
El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el narco Fred Machado a su vez también puso en agenda a Lorena Villaverde, diputada y candidata a senadora nacional por el oficialismo.
La funcionaria en 2002 fue detenida en Estados Unidos por traficar alrededor de 400 gramos de cocaína. "Yo no tengo nada que hacer con una persona así", explicó.
"No voy a bancar eso, boludo. Porque me escapa, excede mi capacidad de soportabilidad", agregó posteriormente sobre quien además es la esposa de Claudio Cicarelli, primo del narcotraficante que le habría pago al reconocido economista.
Y luego les preguntó a sus espectadores: "¿Ustedes bancan que tuvo una causa de narcotráfico por traficar falopa en Estados Unidos?".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Problemas para Milei: Sin US$, la 'carta Trump' ya no influye (llamen al Chapulín...)
Un desierto con piletas de agua turquesa en Brasil que nadie conoce
El legendario bodegón con platos gigantes al que todos hacen fila para entrar
Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"
El Trece prepara un bombazo: Quién será la próxima gran incorporación