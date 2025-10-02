Huelga nacional: Los docentes se preparan para parar en todo el país

Durante la semana, se realizarán actividades simultáneas en las provincias, incluyendo conferencias de prensa locales el 7 de octubre, carpas educativas, caravanas, radios abiertas e intervenciones artísticas el 8 de octubre, culminando con el paro nacional y una marcha en la Ciudad de Buenos Aires, cuya fecha tentativa sería el 14 de octubre.

Reclamos del paro docente

Los principales reclamos de CTERA incluyen:

- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

- La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las sumas adeudadas.

- La inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

- La defensa del régimen previsional y el 82% móvil.

- La mejora de los salarios docentes y la defensa de la educación pública.

Por su parte, Sonia Alesso denunció en declaraciones radiales el "brutal ajuste al presupuesto educativo nacional", destacando la eliminación del FONID, el desfinanciamiento de las becas Progresar, la falta de material didáctico y libros, y la reducción de envíos a comedores escolares y copas de leche.

