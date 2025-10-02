Desesperado: Luis Caputo viaja a USA para apurar el swap

El detalle no es menor ya que la aclaración llega luego de una fuerte presión de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos para frenar la línea de ayuda que se planteó para Argentina. Según los opositores, Donald Trump estaría avanzando con dinero de contribuyentes para favorecer políticamente a sus aliados. Y eso en medio del shutdown presupuestario en USA...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1973715868304757069&partner=&hide_thread=false Consumieron su credibilidad y ahora van por la del Secretario del Tesoro.- — Christian Buteler (@cbuteler) October 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1973716881417875521&partner=&hide_thread=false Los fundamentos macro que tanto resaltan en el equipo económico son tan sólidos que estamos necesitando un posteo del Secretario del Tesoro por semana para no volcar mal.- — Christian Buteler (@cbuteler) October 2, 2025

