Nerviosismo en el Gobierno, urgido de una ayuda económica de Estados Unidos ya que con los mensajes de Scott Bessent ya no alcanza para calmar a los mercados. Luis Caputo y parte de su equipo económico viajarán mañana (03/10) a USA para reunirse con el titular del Tesoro y apurar el 'swap' prometido. O, al menos, mostrar algún avance...
REUNIÓN CON BESSENT
Desesperado: Luis Caputo viaja a USA para apurar el swap
Luis Caputo y su equipo viajarán mañana (03/10) a USA para reunirse con Scott Bessent y apurar el 'swap' prometido (o al menos dar la sensación de avance..).
Junto a Caputo viajarán el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La intención del Gobierno es que ese 'rescate' llegue antes de los comicios de octubre, pese a que Bessent había dicho que sería luego del 26 de octubre.
Luego del tuit, en una entrevista con la CNBC Scott Bessent detalló la modalidad de la ayuda que el Tesoro plantea para la Argentina. "Le estamos ofreciendo una línea de swap, no estamos poniendo dinero en Argentina", aclaró el funcionario estadounidense según informó agencia Bloomberg.
El detalle no es menor ya que la aclaración llega luego de una fuerte presión de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos para frenar la línea de ayuda que se planteó para Argentina. Según los opositores, Donald Trump estaría avanzando con dinero de contribuyentes para favorecer políticamente a sus aliados. Y eso en medio del shutdown presupuestario en USA...
