Trump con Qatar debajo de su ala por una orden ejecutiva de protección

Así también, “en caso de tal ataque, EEUU tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares" para defender sus intereses como los del "estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad”.

Trump obligó a Netanyahu a pedirle disculpas a Qatar

Durante la visita oficial de Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, Donald Trump lo presionó para que Israel se disculpara con Qatar tras el ataque israelí del 9 de septiembre a una zona residencial en Doha, donde estaba reunido el buró político de Hamás con un equipo negociador para discutir una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos.

Ese lunes 29 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó desde la Casa Blanca a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque israelí a Doha del pasado 9 de septiembre en el que murieron seis personas.

image Trump sostiene el teléfono en su regazo, mientras Netanyahu parece leer de una hoja de papel durante la llamada con el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (White House)

La disculpa se produjo durante "una llamada telefónica conjunta" que el también jefe de la diplomacia qatarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según Al Jazeera, que cita "una fuente diplomática bien informada". Según la fuente, la comunicación, de la que no dio más detalles, fue "iniciativa de Trump" y "las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes".

Trump le prometió a Doha que hará todo por su seguridad

A mediados de septiembre, Donald Trump mantuvo una llamada con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes les aseguró que "algo así (por el ataque israelí en Doha) no volverá a ocurrir en su territorio”.

Según la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, el gobierno estadounidense a visó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde permanecían líderes de Hamás en Doha.

La agencia de noticias Reuters informó que Israel lanzó el ataque en el distrito Leqtaifiya, en Doha, apuntando a los líderes de Hamás, aunque precisó que testigos oyeron varias explosiones en distintos puntos de la ciudad.

informó que Israel lanzó el ataque en el distrito Leqtaifiya, en Doha, apuntando a los líderes de Hamás, aunque precisó que testigos oyeron varias explosiones en distintos puntos de la ciudad. AP News también precisó que el ataque incluyó al menos 10 bombas de precisión, empleadas por 10 aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), todo autorizados por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

también precisó que el ataque incluyó al menos 10 bombas de precisión, empleadas por 10 aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), todo autorizados por el primer ministro Benjamin Netanyahu. A pesar de la acción israelí, todos los altos mandos de Hamás sobrevivieron y sólo se reportaron muertes de civiles y de personas cercanas a la milicia.

Tras dicho ataque israelí en Doha, el gobierno de Trump trató de mantenerse neutral en medio de las tensiones entre Doha y Tel Aviv; uno, su aliado regional, y el otro, socio estratégico.

image Trump en Qatar | GENTILEZA FRANCE PRESS

En Qatar, Estados Unidos tiene alrededor de 10.000 tropas estacionadas en la Base Aérea de Al Udeid, una instalación que sirve como cuartel de avanzada del Comando Central de Estados Unidos.

"Considero a Qatar como un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y me siento muy mal por la ubicación del ataque...Pero eliminar a Hamás era un objetivo que valía la pena", dijo Trump en declaraciones públicas.

Trump aseguró que ordenó al enviado especial Steve Witkoff que advirtiera a Qatar sobre el ataque israelí en la capital, Doha, después de enterarse de él, y que Witkoff se apresuró a llamar a los funcionarios qataríes, pero la alerta de Estados Unidos llegó “desafortunadamente, demasiado tarde para detener el ataque”.

El líder MAGA selló acuerdos de Defensa con Arabia Saudita y Qatar

En mayo pasado, Donald Trump realizó una gira en Medio Oriente: visitó a Qatar, Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos. Con los primeros dos, Washington cerró históricos acuerdos de Defensa y cooperación.

Dicho pacto de Washington con Doha incluye una “potencial inversión” por más de 200.000 millones de dólares, con el objetivo de “reforzar nuestra asociación de seguridad”, según propias palabras de Trump, con especial atención a la base aérea conjunta de Al Udeid. También contempla la venta de drones estadounidenses MQ-9B y alrededor de 210 aviones Boeing para Doha.

Trump también firmó un importante acuerdo de defensa con Arabia Saudita, valorado en 142.000 millones de dólares. El propio mandatario lo calificó como “el mayor acuerdo de ventas de defensa de la historia”.

image Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudita | GENTILEZA AL JAZEERA

El ambicioso paquete de cooperación —que abarca defensa, comercio y tecnología— alcanza un total estimado de 600.000 millones de dólares entre Washington y Riad. Según la Casa Blanca, este acuerdo incluye “la mayor venta de armas jamás realizada”.

Anunciado con gran despliegue desde la capital saudita, el acuerdo contempla cerca de 142.000 millones de dólares en tecnología militar de última generación para el reino saudita, además de inversiones multimillonarias sauditas en sectores estratégicos dentro de Estados Unidos, como centros de datos, aviación, sanidad y minerales.

