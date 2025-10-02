urgente24
La dura respuesta de Gianni Infantino a los que piden vetar a Israel

Gianni Infantino aprovechó el Consejo FIFA para responderle a todos los que piden la exclusión de Israel del fútbol.

02 de octubre de 2025 - 15:56
infantino3.jpg
Gianni Infantino y su respuesta a los que quieren vetar a Israel

Son muchos los que ya se han expresado en los últimos días por la exclusión de Israel del fútbol mundial a nivel clubes y selección. Una gran cantidad de clubes, entrenadores, jugadores, países y hasta la ONU y Amnistía Internacional, pero FIFA y UEFA miran para otro lado.

En estos días se esperaba una votación de UEFA pero al parecer una movida de Donald Trump y su apoyo a Israel frenó todo. Entonces Aleksander Ceferín y toda UEFA esperaron al Consejo FIFA de este 2 de octubre para ver si el máximo organismo del fútbol mundial tomaba una decisión, pero este no lo hizo.

No solo evitó el tema sino que dejó bien en claro que el que debe tomar la primera decisión de expulsar a Israel es UEFA y luego FIFA votará si adhiere o no. Pero además fue más allá, Gianni Infantino, el presidente del ente que maneja el futbol a nivel global, le dio una clara, dura y firme respuesta a los que pide vetar a Israel, dejando en claro que FIFA no lo hará, y fundamentando porque, como dejando eso en claro para no volver a lidiar ni responder sobre el tema.

Las palabras del presidente de FIFA Gianni Infantino fueron las siguientes:

“En la FIFA, nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nuestros pensamientos están con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de la paz y la unidad.

La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

Si bien lo que dijo fue muy protocolar y lleno de palabras adecuadas lo cierto es que si analizamos la frase “La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos”, nos está diciendo que ni ahora ni más adelante ni nunca se va a meter en el problema Israel si antes otro organismo, como UEFA, no toma la decisión.

Ahora la presión cae totalmente sobre el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, que parece haber recibido un tiro ganador de Gianni Infantino y será difícil que pueda volver a tirar la pelotita por encima de la red, deberá decidir el ente que preside el esloveno, sino la presión se hará insostenible.

