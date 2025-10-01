Selección Argentina: La increíble (y fea) camiseta suplente para el Mundial 2026

Screenshot_20251001-183238_X El sitio Opaleak filtró la camiseta suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Personalmente a nosotros no nos parece agradable, no para una selección como la Argentina, que además será observada por todo el mundo del fútbol, por ser el último campeón, y además porque es el último Mundial de Lionel Messi.

Veremos las ventas, si la gente la compra es porque gusto, pero por más que sea la del campeón del Mundo a algunos nos parece que ni regalada la usaríamos, a veces uno se pregunta, ¿En que están pensando los diseñadores cuando arman una camiseta de fútbol?

