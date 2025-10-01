La Selección Argentina defenderá su corona en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, y todos los ojos del mundo estarán sobre ella, ya que será el rival a vencer. Para eso de estar vestida para la ocasión, pero entre la camiseta titular (se filtró hace unos días y no es muy linda) y la suplente parece que la Scaloneta no irá vestida para la ocasión.
¿MÁS LINDA NO HABÍA?
Selección Argentina: La increíble (y fea) camiseta suplente para el Mundial 2026
Un sitio reconocido en camisetas filtró la que sería la vestimenta suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Deja mucho que desear.
Se filtra la camiseta suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Hace unos días se filtró la camiseta que supuestamente usará Argentina para el Mundial 2026, la titular. Y la verdad que ha habido versiones mejores y no es la más bella, pero si la comparamos con la que se filtró hoy, la suplente, es realmente hermosa la titular, ya que la suplente deja mucho que desear.
El sitio Opaleak, uno de los sitios más serios a la hora de anticipar camisetas, dio a conocer cuál será la camiseta de Argentina suplente para el próximo Mundial 2026, donde la Scaloneta defenderá la corona ganada en Qatar 2022.
La misma tiene algo en común con la lila de Qatar 2022, su diseño extravagante, hasta no parece una camiseta, pero en la que usará para el próximo Mundial predomina el color negro, ya que es de ese color el fondo y luego tiene líneas abstractas color azul, blancas y grises. Es un diseño que choca al verlo y es probable que no le guste a todo el mundo.
Personalmente a nosotros no nos parece agradable, no para una selección como la Argentina, que además será observada por todo el mundo del fútbol, por ser el último campeón, y además porque es el último Mundial de Lionel Messi.
Veremos las ventas, si la gente la compra es porque gusto, pero por más que sea la del campeón del Mundo a algunos nos parece que ni regalada la usaríamos, a veces uno se pregunta, ¿En que están pensando los diseñadores cuando arman una camiseta de fútbol?
