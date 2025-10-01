Polémica con Federico Valverde: extraño gesto y desmentida del uruguayo

Valverde se mostró distante repsecto de sus compañeros: salió último al césped, evitó sumarse al 'loco' con el resto de los suplentes y, en el segundo tiempo, caminó en soledad durante la entrada en calor, sin realizar ejercicios junto al grupo. Incluso Jude Bellingham se acercó a hablarle en un intento por bajarle la tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WolfRMFC/status/1973381728044499094&partner=&hide_thread=false Is this the Valverde video everyone’s crying about? People make a big deal out everything. I hate the Spanish media so much. pic.twitter.com/DS7b2fSB2M — WolfRMFC (@WolfRMFC) October 1, 2025

La desmentida de Federico Valverde tras la polémica

Tras la polémica que despertó la actuación de Valverde en Kazajistán, el futbolista hizo un descargo en sus redes sociales.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.

Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos

Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", se lee en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeevalverde/status/1973374318634533271&partner=&hide_thread=false He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

