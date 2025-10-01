Este martes (30/9), el Real Madrid viajó aproximadamente 11 horas hasta Almaty, Kazajistán, para enfrentar al Kairat, cuadro kazajo que se encuentra haciendo su primera presentación en UEFA Champions League. El equipo de Xabi Alonso se impuso con un 5-0, pero el foco estuvo posado sobre Federico Valverde, quien quedó en el banco de suplentes y no sumó minutos.
ARDE REAL MADRID
Polémica con Federico Valverde: extraño gesto y desmentida del uruguayo
Federico Valverde fue suplente en la goleada del Real Madrid por 5 a 0 ante Kairat Almaty de Kazajistán. El uruguayo quedó en el centro de la polémica.
Todo comenzó con una declaración que no pasó inadvertida. En la previa del partido, el volante uruguayo fue tajante sobre la posibilidad de ser lateral derecho ante las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, ambos lesionados: "No nací para jugar de lateral", dijo con contundencia, aunque aclaró que siempre está dispuesto a ayudar. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, ya que el ex Peñarol es un todoterreno que puede ocupar varias posiciones.
La respuesta caló hondo y, horas después, el jugador apareció en el banco de suplentes. Según explicó el entrenador merengue, la decisión ya estaba tomada antes de la controversial conferencia, pero lo cierto es que lo ocurrido en Kazajistán dejó mucho de qué hablar.
Valverde se mostró distante repsecto de sus compañeros: salió último al césped, evitó sumarse al 'loco' con el resto de los suplentes y, en el segundo tiempo, caminó en soledad durante la entrada en calor, sin realizar ejercicios junto al grupo. Incluso Jude Bellingham se acercó a hablarle en un intento por bajarle la tensión.
La desmentida de Federico Valverde tras la polémica
Tras la polémica que despertó la actuación de Valverde en Kazajistán, el futbolista hizo un descargo en sus redes sociales.
"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.
Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos
Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", se lee en su cuenta de X.
