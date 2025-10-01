Racing Club sigue con vida en las tres competencias y mañana jueves 2 de octubre, la Academia se jugará el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina cuando se enfrente a River Plate de Marcelo Gallardo. Diego Milito podría quedar nuevamente expuesto por el entrenador Gustavo Costas.
¿HAY INTERNA?
Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas
Racing vs River será el partido del morbo y hay polémica en la Academia. ¿Qué opinará Gustavo Costas de Diego Milito?
El árbitro designado para el partido es Hernán Mastrángelo y cabe recordar que esta competición no cuenta con VAR, por lo que se decida en campo será la decisión final.
Gustavo Costas y Diego Milito
Desde la campaña de Diego Milito para la presidencia de Racing Club de Avellaneda que hay dudas del vínculo entre el ex Inter y el entrenador Gustavo Costas.
Por una cuestión lógica (fue campeón de la Copa Sudamericana), la Comisión Directiva que se impuso a finales del 2024, tomó la decisión de que continúe el DT de cara a este 2025.
Costas ganó la Recopa Sudamericana, pero no pareciera estar todo de la mejor manera entre DT y dirigencia.
A finales de julio, Esteban Edul dio a conocer un "cortocircuito" entre ambas partes, que no habría sido el primero.
En esa ocasión, hubo conflicto porque Costas quería jugar contra Boca Juniors un viernes y finalmente el encuentro se terminó jugando el sábado siguiente.
"Racing pidió jugar el viernes y el partido se juega el sábado. Esto es un cortocircuito muy grande que hay entre Gustavo Costas y la dirigencia (Diego Milito)", había informado Edul .
El fin de semana pasado, luego del clásico ante Independiente, Costas fue consultado por el arbitraje y su respuesta tajante fue: "No voy a hablar del arbitraje, que de eso se encargue la dirigencia".
Días después a esa declaración, el árbitro designado para el partido ante River Plate, es Hernán Mastrángelo. En los últimos días, se filtró que la hermana del juez había dicho: "En casa somos todos Gallinas", lo cual prendió la alarma en muchos simpatizantes de la Academia.
Será interesante ver el desempeño del pito designado para los cuartos de Copa Argentina, además de lo relevante que puede ser la conferencia de prensa posterior del DT de Racing luego de que finalice el encuentro.
Racing vs River
Racing y River se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina mañana jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.
El equipo de Gustavo Costas llega con el envión anímico de haber accedido a las semifinales de la Copa Libertadores (a pesar de no haber superado a Independiente), mientras que los de Marcelo Gallardo llegan de capa caida después de 4 derrotas consecutivas.
El partido, se podrá ver por TyC Sports y como ya fue mencionado, el juez principal será Hernán Mastrángelo y no habrá VAR.
