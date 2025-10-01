Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas

Costas ganó la Recopa Sudamericana, pero no pareciera estar todo de la mejor manera entre DT y dirigencia.

A finales de julio, Esteban Edul dio a conocer un "cortocircuito" entre ambas partes, que no habría sido el primero.

En esa ocasión, hubo conflicto porque Costas quería jugar contra Boca Juniors un viernes y finalmente el encuentro se terminó jugando el sábado siguiente.

"Racing pidió jugar el viernes y el partido se juega el sábado. Esto es un cortocircuito muy grande que hay entre Gustavo Costas y la dirigencia (Diego Milito)", había informado Edul .

El fin de semana pasado, luego del clásico ante Independiente, Costas fue consultado por el arbitraje y su respuesta tajante fue: "No voy a hablar del arbitraje, que de eso se encargue la dirigencia".

Días después a esa declaración, el árbitro designado para el partido ante River Plate, es Hernán Mastrángelo. En los últimos días, se filtró que la hermana del juez había dicho: "En casa somos todos Gallinas", lo cual prendió la alarma en muchos simpatizantes de la Academia.

Será interesante ver el desempeño del pito designado para los cuartos de Copa Argentina, además de lo relevante que puede ser la conferencia de prensa posterior del DT de Racing luego de que finalice el encuentro.

Racing vs River

Racing y River se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina mañana jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.

El equipo de Gustavo Costas llega con el envión anímico de haber accedido a las semifinales de la Copa Libertadores (a pesar de no haber superado a Independiente), mientras que los de Marcelo Gallardo llegan de capa caida después de 4 derrotas consecutivas.

El partido, se podrá ver por TyC Sports y como ya fue mencionado, el juez principal será Hernán Mastrángelo y no habrá VAR.

