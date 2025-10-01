Nuevo escándalo por fentanilo en Rosario

image El enfermero robaba también bromuro de vecuronio. Foto: Fiscalía Federal Santa Fe

En ese sentido, el enfermero quedó bajo arresto y será imputado formalmente en las próximas horas, mientras la investigación se centra en determinar el alcance de la red de distribución de estos fármacos de altísima peligrosidad.

Según lo comentado por el periodista rosarino, Agustín Lago, todo parece indicar que se espera que el enfermero sea llevado a audiencia este viernes ante el juez de Garantías, Román Lanzón.

Cómo sigue la causa

La comisión investigadora del fentanilo contaminado mantendrá un encuentro con el juez Ernesto Kreplak en los tribunales de La Plata el próximo jueves. El objetivo será conocer el avance de la causa judicial y sumar información que permita proponer eventuales reformas en la legislación vigente.

La decisión se tomó durante la segunda reunión de la comisión, que contó con la presencia de familiares y víctimas de la tragedia por el fentanilo contaminado. El caso investiga la muerte de 124 personas -de las cuales al menos 15 fueron atendidas en el Hospital Italiano de La Plata- y mantiene en vilo a las autoridades sanitarias y judiciales.

El grupo de legisladores que será recibido por Kreplak estará integrado por la presidenta de la comisión, Mónica Fein, la vicepresidenta Silvana Giudici, la secretaria Victoria Tolosa Paz, junto a Christian Castillo, Pablo Juliano, y representantes de La Libertad Avanza y Desarrollo y Coherencia.

Además, se resolvió convocar a nuevos testigos para el próximo encuentro: familiares de víctimas, la directora del Instituto Malbrán Claudia Perandones y el especialista de la ONU, Luis García Sigman, quien expondrá sobre proyectos vinculados al control de drogas sintéticas.

La investigación por fentanilo contaminado tendrá un importante capítulo esta semana con el objetivo de transparentar el avance de la causa, escuchar a las víctimas y debatir reformas que fortalezcan los controles sobre drogas sintéticas.

image La Plata, epicentro de la causa por fentanilo contaminado.

Fuertes cruces en la comisión

Este martes, la reunión de comisión tuvo momentos de tensión con un cruce entre la diputada Giudici y Gisele Oviedo, hermana del platense Daniel Oviedo, fallecido el 17 de mayo en el Hospital Italiano tras recibir fentanilo de HLB Pharma. La mujer acusó a la legisladora de "usar el dolor" de los familiares en campaña electoral.

Giudici respondió que "lamentaba" la situación y cuestionó que se "politizara hasta este punto la exposición de algunos de los familiares". La legisladora pidió que la investigación no se limite a los últimos 18 meses de gestión y habló de "omisiones" en las administraciones kirchneristas.

"Por todo el respeto que tengo para ustedes, les quiero decir que dejemos las banderías políticas de lado y trabajemos con la madurez necesaria para que estos objetivos de la comisión puedan darse", cerró Giudici en su intervención frente a los familiares. En tanto, Oviedo replicó.

"Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista". "Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista".

Oviedo hizo referencia a Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

