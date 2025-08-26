Aumenta el escándalo por fentanilo ante el robo de ampollas en un hospital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1960299809107050876&partner=&hide_thread=false Robaron 68 ampollas de fentanilo del hospital Iturraspe de Santa Fe I Francisco Sánchez Guerra, director del centro de salud: "Comenzamos la semana con una faltante de un medicamento que es de uso intensivo". https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/VmXKWfxcOU — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 26, 2025

El director del nosocomio, Francisco Sánchez Guerra, confirmó la irregularidad y explicó cómo se activó el protocolo interno al descubrir el faltante.

"El fin de semana nos avisan que en el racconto habitual de medicamentos de todas las áreas del hospital, estaban faltantes estas 68 ampollas de fentanilo en Terapia Intensiva. Verificamos consumos, pero no había registros que justificaran la falta, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio de Salud y se realizó la denuncia judicial". "El fin de semana nos avisan que en el racconto habitual de medicamentos de todas las áreas del hospital, estaban faltantes estas 68 ampollas de fentanilo en Terapia Intensiva. Verificamos consumos, pero no había registros que justificaran la falta, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio de Salud y se realizó la denuncia judicial".

Fentanilo contaminado: El debate en Diputados

El faltante de fentanilo en el Hospital Iturraspe se conoce a la vez que se dan los avances judiciales y legislativos en torno al caso del fentanilo contaminado que sacudió al país.

Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a discutir en comisiones los distintos proyectos presentados para crear instancias investigadoras sobre lo ocurrido. La reunión se realizará a las 14 en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Silvia Lospennato (PRO), y servirá de marco para que los autores de las iniciativas expongan sus fundamentos.

En total son cuatro los proyectos en discusión. Dos corresponden a Unión por la Patria, firmados por Victoria Tolosa Paz y Jorge Araujo; otro pertenece a Silvia Giudice (PRO) y el restante a Pablo Juliano (Democracia para Siempre).

Entre ellos se destaca el de Tolosa Paz, que propone la creación de una comisión bicameral de 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores), con mandato por 90 días y posibilidad de prórroga hasta un año. La iniciativa ya cuenta con 67 firmas de respaldo, entre ellas las de Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño.

Los fundamentos apuntan a esclarecer las responsabilidades no solo de los laboratorios implicados (HLB Pharma y Ramallo S.A.), sino también de los organismos estatales encargados de autorizar y controlar la cadena de medicamentos: ANMAT, los ministerios de Salud y Seguridad, la Procelac, la Procunar y la Dirección de Aduanas, entre otros. Además, se resalta la posibilidad de requerir información al Sistema de Inteligencia Nacional.

image La Cámara de Diputados abrirá el debate en comisión sobre la creación de una comisión investigadora destinada a determinar las fallas en el control de la producción de fentanilo contaminado, que ya habría provocado casi 100 muertes.

La Justicia acelera las acciones

En paralelo, la Justicia avanza con las indagatorias a los imputados en la causa. Este lunes fue el turno de María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad del laboratorio Ramallo, quien se negó a declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak. La funcionaria es una de las 17 personas procesadas en el expediente que investiga cómo un opioide de uso hospitalario terminó contaminado y provocó un escándalo sanitario sin precedentes.

Según las pericias realizadas a dispositivos electrónicos, García mantenía conversaciones en las que daba cuenta de irregularidades detectadas en la planta de Ramallo y en HLB Pharma. Su testimonio, de haberse realizado, hubiera sido clave para reconstruir la cadena de decisiones que permitió que los lotes 31.202 y 31.244 llegaran contaminados a los hospitales.

Este martes continuará la indagatoria con Eduardo Darchuk, quien deberá responder sobre su rol en la logística y control de producción dentro de la red farmacéutica.

