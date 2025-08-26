El Riesgo País se disparó 100 puntos y trepa hasta los 829 pero ¿hay rebote de bonos?

Mal arranque de semana

En el arranque de la semana, la reacción del mercado fue muy negativa: el dólar se disparó y caueron los bonos (con consecuente impacto en el Riesgo País) y las acciones.

Es que el caso de las presuntas coimas llevaría a los inversores a ceder sus posiciones en activos argentinos.

Lo explicó el asesor financiero Matías Battista, quien advirtió que la recomendación de las consultoras a sus clientes es la de desinverir "hasta que que esto se resuelva".

Dijo en el streaming de Ahora Play:

"El caso nos rompe todas las herramientas a los analistas económicos".

"Se puede desatar una crisis política. Todas las crisis económicas nacen de una crisis política".

"Lo que acaba de pasar está por fuera de todo análisis económico y depende del rumbo de la justica y del nivel de implicancias, que incluso puede llegar al Presidente".

"No depende de una proyección que podamos hacer. Entonces, ¿qué le decís a un inversor extranjero?: quedate afuera hasta que esto se resuelva, vendé".

¿Rebote?

Según Ámbito Financiero, pasadas las 11 de este martes los bonos en dólares y las acciones argentinas empezaban a mostrar un rebote con respecto al lunes. La mayoría de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street mostraban signos de recuperación: YPF sube 0,13%; Grupo Supervielle, 3%; BBVA Argentina un 0,63%; Loma Negra, 1,11%; Banco Macro, 0,67%, TGS salta un 1,76%; Pampa Energía, aumenta un 0,06% y Central Puerto un 0,87%.

En tanto, los bonos soberanos en dólares también subían: los que más aumentan son el Global 2041 (+0,49%), el Global 2046 (0,48%) y el Bonar 2038 (0,38%),

