Sin filtro: Luciano Castro y Griselda Siciliani le respondieron a Flor Vigna

La casa en la playa de Luciano Castro y Griselda Sicilaini que generó polémica

Los vecinos de Mar Chiquita estallaron de furia al enterarse que Luciano Castro y Griselda Siciliani desean construir una vivienda en un sitio protegido por la UNESCOdesde 1996.

El Consejo Deliberante en una sesión ordinaria tratará la nota presentada por los artistas solicitando levantar una vivienda unifamiliar con excepción a la norvativa vigente.

Desde LAM trataron el tema y Marcela Feudale explicó al respecto: "Es un lugar extremadamente protegido porque hay una albufera, es una laguna que se une con el mar y que tiene una biodiversidad única en el mundo y en la República Argentina".

La "angelita" destacó la importancia de evitar las contrucciones en la zona indicada y el conductor Ángel de Brito atinó a decir: "Seguramente Luciano y Griselda desconocen todo esto". Sin embargo, su compañera de ciclo lo desafió y expresó dubitativa: "Yo no sé. Si fuiste a veranear, la gente de ahí ama ese lugar".

