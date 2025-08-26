Sin filtro: Luciano Castro y Griselda Siciliani le respondieron a Flor Vigna

Hace algunos días Flor Vigna sacudió el avispero cuando inesperadamente cruzó a su exnovio Luciano Castro al recordar: "Viví un recontra re infierno". Es por ese motivo que desde Intrusos fueron en busca de la palabra del actor quien atinó a responder: "Puede decir lo que quiera".
Sin embargo, quien estaba a su lado es su actual novia Griselda Siciliani quien decidió explayarse un poco más: "Yo no hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de la de las otras personas. Y esas cosas son cuestiones de la intimidad".
"Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante de moda, pero no. A mí no me gusta", agregó posteriormente visiblemente molesta con la situación. Fue en ese caso que el artista volvió a tomar la palabra y sumar a sus dichos: "Yo por lo menos no hablo de la intimidad de nadie y nunca hablaría de nadie".
Asimismo, sobre el final de la entrevista quien volvió a pedir la palabra fue la actriz quien se mostró sorora para con su colega a pesar de la presencia de su novio: "Respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió. Esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá".
La casa en la playa de Luciano Castro y Griselda Sicilaini que generó polémica
Los vecinos de Mar Chiquita estallaron de furia al enterarse que Luciano Castro y Griselda Siciliani desean construir una vivienda en un sitio protegido por la UNESCOdesde 1996.
El Consejo Deliberante en una sesión ordinaria tratará la nota presentada por los artistas solicitando levantar una vivienda unifamiliar con excepción a la norvativa vigente.
Desde LAM trataron el tema y Marcela Feudale explicó al respecto: "Es un lugar extremadamente protegido porque hay una albufera, es una laguna que se une con el mar y que tiene una biodiversidad única en el mundo y en la República Argentina".
La "angelita" destacó la importancia de evitar las contrucciones en la zona indicada y el conductor Ángel de Brito atinó a decir: "Seguramente Luciano y Griselda desconocen todo esto". Sin embargo, su compañera de ciclo lo desafió y expresó dubitativa: "Yo no sé. Si fuiste a veranear, la gente de ahí ama ese lugar".
