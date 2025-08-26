En la tarde del lunes (25/08) Pedro Rosemblat, creador del canal de streaming Gelatina, aprovechó los escándalos que sacuden al gobierno de Javier Milei en la actualidad como los audios de Diego Spagnuelo, extitular de la ANDIS, y el fentanilo contaminado para imitar a Jorge Lanata.
Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata y le exigió a Milei: "Queremos preguntar"
El periodista Pedro Rosemblat recordó la emblemática escena que montó su colega para reclamarle a Cristina Kirchner que hiciera conferencias de prensa.
Es que en el 2012 el reconocido periodista, que por entonces era el principal opositor al kirchnerismo, protagonizó una icónica escena en su programa Periodismo para Todos al convocar a diversos colegas con el fin de pedir mirando a cámara: "Queremos preguntar".
El hecho se llevó a cabo a raíz de que la expresidenta Cristina Kirchner se negaba a dar cualquier tipo de entrevistas como también así conferencias de prensa y solo hablaba mediante cadenas nacionales. Eso desató la furia del periodismo que pretendía entrevistarla con el fin de buscar respuestas ante las acusaciones de corrupción.
En esta ocasión, el novio de Lali Espósito recurrió al montaje con el fin de hacer una parodia de su colega y a su vez exigirle al líder libertario que hable al respecto de los temas políticos más candentes de la actualidad que involucran a su círculo más íntimo como es el caso de su hermana Karina a quien acusaron de cobrar coimas.
La reflexión de Pedro Rosemblat tras ser entrevistado por Eduardo Feinmann
En la noche del martes (19/08) Pedro Rosemblat fue como invitado en el programa 540° que conducen Ernesto Tenembaum y María O'Donnell por el canal de streaming C+ y recordó su paso por A24cuando fue entrevistado hace algunos días por su colega Eduardo Feinmann.
"Yo fui la semana pasada a lo de Feinmann, de visitante. ¿No? Me entrevistó él. Y la verdad que trató muy bien. ¿No? Y cuando termino la nota digo: 'Che, yo soy un capo dando entrevistas. No'. Él me trató bien porque no estoy en esa otra disputa. ¿No? Si yo fuese candidato no se mi hubiese tratado de la misma forma", expresó.
Además, aprovechó para apuntar contra la distancia que actualmente considera que hay entre la dirigencia peronista y las bases militantes.
"Desde que yo milito, desde yo que participo en política nunca advertí mayor distancia entre la dirigencia del peronismo y las bases militantes, o ni si quiera te digo militantes sino el electorado", analizó el comunicador.
