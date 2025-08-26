Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata y le exigió a Milei: "Queremos preguntar"

Embed - Periodismo Para Todos 2012 - Queremos preguntar



La reflexión de Pedro Rosemblat tras ser entrevistado por Eduardo Feinmann

En la noche del martes (19/08) Pedro Rosemblat fue como invitado en el programa 540° que conducen Ernesto Tenembaum y María O'Donnell por el canal de streaming C+ y recordó su paso por A24cuando fue entrevistado hace algunos días por su colega Eduardo Feinmann.

"Yo fui la semana pasada a lo de Feinmann, de visitante. ¿No? Me entrevistó él. Y la verdad que trató muy bien. ¿No? Y cuando termino la nota digo: 'Che, yo soy un capo dando entrevistas. No'. Él me trató bien porque no estoy en esa otra disputa. ¿No? Si yo fuese candidato no se mi hubiese tratado de la misma forma", expresó.

Además, aprovechó para apuntar contra la distancia que actualmente considera que hay entre la dirigencia peronista y las bases militantes.

"Desde que yo milito, desde yo que participo en política nunca advertí mayor distancia entre la dirigencia del peronismo y las bases militantes, o ni si quiera te digo militantes sino el electorado", analizó el comunicador.

