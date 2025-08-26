Funcionarios de Milei pegaron el faltazo en Diputados para no afrontar el escándalo ANDIS

Yedlin advirtió que muchos de esos proyectos están girados a comisiones controladas por el oficialismo y advirtió que, si no se habilita el debate, la oposición buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la próxima sesión.

Prestaciones en crisis

El presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, aprovechó el plenario para exponer la difícil situación que atraviesan miles de beneficiarios. Mencionó el caso de talleres protegidos donde los trabajadores perciben apenas $28.000 al mes, acompañantes terapéuticas que discuten un aumento de $200 por hora, transportistas que no pueden cubrir los viajes diarios por el costo de la nafta y hogares que se financian con rifas.

“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones”, resumió Arroyo, quien también denunció irregularidades en el manejo de pensiones y cuestionó las auditorías implementadas por el Gobierno. Según explicó, hubo 110.000 bajas, de las cuales casi 90.000 respondieron a problemas de domicilio, un dato que —aseguró— podría haberse resuelto fácilmente con un cruce de información.

Audios, ANDIS y un escenario cada vez más tenso

La falta de funcionarios en el Congreso reavivó la tensión política en torno a la ANDIS, luego de que se conocieran audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, que hablaban de presuntas coimas con nombres propios y porcentajes de retornos.

Para los diputados, el caso refleja un patrón de evasión de responsabilidades por parte del Ejecutivo. “Estamos discutiendo permanentemente crisis que genera este Gobierno, en vez de estar trabajando en nuevas leyes para mejorar la salud o la cobertura de vacunación”, se quejó Yedlin.

Arroyo cerró con un mensaje contundente: la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ordena prestaciones y fija auditorías, “no es opcional” y deberá aplicarse una vez que el Senado rechace el veto presidencial. “No se trata de si le parece o no al Gobierno —advirtió—. La ley se tiene que cumplir”.

