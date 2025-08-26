La billetera virtual del Banco Provincia logra ganarle a la inflación con esta tasa

¿Por qué esta billetera virtual es considerada la más atractiva del mercado?

Cuenta DNI ofrece la tasa más alta del sistema financiero en su modalidad promocional, disponible para plazos de 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de apenas $1.000. Esta facilidad de acceso, incluso para jóvenes desde los 13 años, generó un boom de nuevos inversores minoristas.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó que esta medida “democratiza el acceso al ahorro y a la inversión, respaldada por una institución con más de dos siglos de trayectoria”.

Banco Provincia Todo lo que podés comprar con el nuevo financiamiento de Banco Provincia.

¿Conviene invertir en esta billetera virtual frente a la inflación?

Para dimensionar el beneficio, una inversión de $1.000.000 a 30 días otorga un retorno de $1.039.425,05. Esto implica una ganancia real superior a los 2 puntos por encima de la inflación mensual, algo difícil de encontrar en la actualidad..

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos