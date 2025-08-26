Si estás en el Veraz, esta plataforma promete borrar tus deudas

“Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax con la capilaridad digital de Alprestamo para ofrecer acuerdos rápidos y efectivos, con quitas y cuotas cuando corresponda, en una experiencia sin llamadas invasivas ni procesos manuales”, detallaron sus creadores.

¿Cómo ayuda esta plataforma a quienes tienen deudas con tarjetas y buscan crédito?

Uno de los principales objetivos del sistema es revertir la exclusión financiera que sufren miles de personas por deudas relativamente pequeñas o antiguas. Según explicaron desde Equifax, “estar en el Veraz” no significa necesariamente estar en problemas, sino que todas las personas con actividad financiera aparecen registradas. La diferencia está en tener un historial limpio, algo que esta herramienta pretende facilitar.

veraz deudas 2.jpg

El ejemplo regional de Chile, donde el servicio opera bajo el nombre “Chao Deudas”, muestra resultados alentadores, y ya se proyecta su llegada a Uruguay y Perú.

¿Qué impacto tendrá esta solución en el futuro del crédito y las tarjetas?

La iniciativa apunta a transformar la relación entre deudores y acreedores, privilegiando la autogestión, la transparencia y la educación financiera. “Con Ponete al Día llevamos al mundo de las cobranzas la lógica del marketplace: claridad, opciones y autogestión. Ganamos todos: las personas recuperan su salud financiera y las empresas mejoran su recupero”, afirmó Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo.

Por su parte, Gabriel García Mosquera, de Equifax Argentina, subrayó que el sistema combina analítica avanzada y segmentación para ofrecer soluciones relevantes y efectivas.

