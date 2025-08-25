Tarjetas de crédito en jaque: La mora se dispara y golpea a familias y empresas

“Cuando la morosidad aumenta, los bancos retraen el crédito. Esto frena inversiones y, en consecuencia, el nivel de actividad económica”, advierten desde GMA Capital, consultora que ya registra una caída del 2,3% en el acceso al crédito empresarial en agosto.

¿Qué factores impulsan la suba de la mora en tarjetas de crédito?

El atraso salarial es uno de los principales detonantes. Con una inflación acumulada del 17,5% en el primer semestre de 2025, los sueldos privados cayeron un 0,6% en términos reales desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En el sector público, la pérdida llega a niveles del 15% al 30%, según distintas mediciones.

A pesar del control de la inflación –que se mantuvo por debajo del 2% mensual entre mayo y julio–, el poder de compra sigue desplomándose. Según la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza del consumidor retrocedió un 13,87% en agosto, la mayor caída desde diciembre de 2023.

mastercard tarjetas de crédito.jpg

¿Qué se espera para las tarjetas de crédito y la mora en los próximos meses?

Con tasas de interés en ascenso y menor capacidad de pago, los analistas prevén que la morosidad continuará creciendo en la segunda mitad del año. Para las familias, esto implica menos acceso al crédito y un consumo aún más deprimido. Para las empresas, significa un freno a proyectos de expansión y mayor incertidumbre.

Si bien el Gobierno sostiene que la situación está “bajo control”, los datos muestran lo contrario, las tarjetas de crédito y los préstamos personales están en su punto más crítico en 15 años, y el impacto amenaza con extenderse a toda la economía.

