OTRA REUNIÓN
Bausili recibió a bancos enojados y les prometió revisar el endurecimiento de encajes
Los principales bancos volvieron a reunirse con el BCRA en medio del malestar por modificaciones para regular la liquidez.
Se trató esta vuelta de un encuentro mucho más acotado en el que sólo participaron los grandes players del sector. La semana pasada más de 200 personas tuvieron un contacto remoto con Darío Stefanelli, gerente principal de Aplicaciones Normativas del BCRA. Ahora fue el propio Bausili quien puso la cara frente a los grandes bancos.
Según publicó este miércoles Ámbito.com, el malestar entre los banqueros era tal que Bausili se comprometió a revisar el endurecimiento de las condiciones para los encajes y podría haber correcciones.
La semana pasada, tras la fallida licitación de bonos del Tesoro que dejó un excedente de liquidez de $6 billones, el BCRA dictó un aumento de los encajes y elevó la penalización por incumplimientos. Además, pasó de mensual a diario el promedio de cálculo.
Por otra parte, se definió que las entidades podrán integrar hasta tres puntos porcentuales (de los 5 que se incrementaron) con títulos públicos que se emitirán en “licitaciones especiales para las entidades financieras”.
Todo tendiente a secar la plaza de pesos y evitar que estos se vayan al dólar en vistas de que los bonos del Tesoro ya no resultaron tan atractivos a pesar de que los rendimientos convalidados rozaron el 70% para los plazos cortos.
Esto generó mucho enojo en el sector por lo que consideran es una arbitrariedad del BCRA. También se quejaron por la volatilidad que la medida imprimió a las tasas de caución (sólo el martes fluctuaron entre el 1,7% y el 45% para un día).
De acuerdo a Ámbito.com, en la reunión con Bausili los bancos esgrimieron que la nueva regulación aumenta mucho la exigencia en un mercado que no tiene liquidez, con la obligatoriedad de medir los encajes todos los días, y fuerza a las entidades a comprar títulos públicos que los bancos en este momento no demandan.
