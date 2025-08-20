Bausili recibió a bancos enojados y les prometió revisar el endurecimiento de encajes

Todo tendiente a secar la plaza de pesos y evitar que estos se vayan al dólar en vistas de que los bonos del Tesoro ya no resultaron tan atractivos a pesar de que los rendimientos convalidados rozaron el 70% para los plazos cortos.

Esto generó mucho enojo en el sector por lo que consideran es una arbitrariedad del BCRA. También se quejaron por la volatilidad que la medida imprimió a las tasas de caución (sólo el martes fluctuaron entre el 1,7% y el 45% para un día).

De acuerdo a Ámbito.com, en la reunión con Bausili los bancos esgrimieron que la nueva regulación aumenta mucho la exigencia en un mercado que no tiene liquidez, con la obligatoriedad de medir los encajes todos los días, y fuerza a las entidades a comprar títulos públicos que los bancos en este momento no demandan.

