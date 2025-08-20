urgente24
Estudiantes 0 - Cerro Porteño 0: al Pincha no le regalan nada y le fuerzan errores

Estudiantes vs. Cerro Porteño

Estudiantes vs. Cerro Porteño

FOTO: (X/REDES@EdelpOficial)/NA.
Estudiantes vs. Cerro Porteño

Estudiantes vs. Cerro Porteño

FOTO: (X/REDES@EdelpOficial)/NA.

Estudiantes y Cerro Porteño no se sacan diferencias. Al Pincha le falta movilidad con pelota, mientras que el Ciclón no genera sobresaltos.

20 de agosto de 2025 - 18:48

EN VIVO

Estudiantes y Cerro Porteño juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19 hs., el Pincha y el Ciclón se miden en el Estadio UNO, de La Plata. El conjunto argentino intentará mantener la ventaja conseguida en la ida, donde triunfó por 1 a 0.

A pesar del 1 a 0 a favor, el conjunto dirigido por Diego Martínez llega mejor que su rival. Cerro Porteño ganó su último partido, por el torneo paraguayo, ante Guaraní por 4 a 3. Así extendió su invicto en el Clausura, donde lleva seis encuentros ganados y dos empatados, y en el que lidera en la punta de la tabla de posiciones.

Por su parte, los de Eduardo Domínguez vienen de sufrir una dura derrota frente a Banfield, el domingo pasado en el Torneo Clausura. Ganaba cómodamente 2 a 0, y el Taladro, que atraviesa un mal momento tanto futbolístico como institucional, se lo dio vuelta 3 a 2.

Comienza el 2T

Final del 1T

Estudiantes no sufre porque Cerro Porteño tiene muchas limitaciones, pero está demasiado errático

La salida, el punto flaco del Pincha que Cerro logra neutralizar

Al equipo de Domínguez le dura poco la pelota cuando sale desde el fondo. El conjunto paraguayo hace un buen marcaje y el Pincha no encuentra a sus volantes. Ya fueron varias las ocasiones en las que el central González Pírez avanza demasiado en conducción por falta de opciones de pase.

Amondarain, el movimiento clave de Eduardo Domínguez para este partido

El entrenador sentó en el banco a Cetré, extremo colombiano. En su lugar ingresó al juvenil Amondarain, un 5 posicional y de marca. A pesar de que el dibujo táctico no se toca y sigue siendo un 4-3-3, la inclusión de un perfil como el de Amondarain en reemplazo de un perfil como el de Cetré indica la postura más precavida y defensiva por la que optó el DT.

Propuestas ambiciosas de ambos equipos y el encuentro comienza con intensidad

Comienza el partido

Cómo está el historial entre Diego Martínez y Eduardo Domínguez

Martínez nunca le pudo ganar a Domínguez como entrenador en las 6 oportunidades en que se enfrentaron. El DT del Pincha le ganó tres veces (dos contra Boca y una contra Cerro Porteño), y el resto fueron empates contra Huracán y Tigre.

VIDEO: Gol y triunfo, el penal que cambió el partido en la ida

Luego de un transcurso de partido demasiado trabado y estudiado, al minuto 92´Guido Carrillo sufrió una infracción dentro del área y el Pincha consiguió un penal. Santiago Ascacíbar lo pateó, 5 minutos después del tumulto, y lo cambió por el gol del triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1955780848327733441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955780848327733441%7Ctwgr%5E9eef7f93058c6ce9859159953393269e356fe4ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fcerro-porteC3B1o-0-estudiantes-1-triunfo-del-pincha-con-un-penal-sobre-la-hora&partner=&hide_thread=false
Equipo confirmado en Estudiantes

Muslera; Gómez, González Pírez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Castro, Medina; Palacios, Carillo

