Estudiantes y Cerro Porteño juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde las 19 hs., el Pincha y el Ciclón se miden en el Estadio UNO, de La Plata. El conjunto argentino intentará mantener la ventaja conseguida en la ida, donde triunfó por 1 a 0.
Estudiantes 0 - Cerro Porteño 0: al Pincha no le regalan nada y le fuerzan errores
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Copa Libertadores >
Estudiantes y Cerro Porteño no se sacan diferencias. Al Pincha le falta movilidad con pelota, mientras que el Ciclón no genera sobresaltos.
EN VIVO
-
20:03
Comienza el 2T
-
19:52
Final del 1T
-
19:31
Estudiantes no sufre porque Cerro Porteño tiene muchas limitaciones, pero está demasiado errático
-
19:23
La salida, el punto flaco del Pincha que Cerro logra neutralizar
-
19:07
Amondarain, el movimiento clave de Eduardo Domínguez para este partido
-
19:03
Propuestas ambiciosas de ambos equipos y el encuentro comienza con intensidad
-
18:58
Comienza el partido
-
17:26
Cómo está el historial entre Diego Martínez y Eduardo Domínguez
-
17:26
VIDEO: Gol y triunfo, el penal que cambió el partido en la ida
-
17:26
Equipo confirmado en Estudiantes
A pesar del 1 a 0 a favor, el conjunto dirigido por Diego Martínez llega mejor que su rival. Cerro Porteño ganó su último partido, por el torneo paraguayo, ante Guaraní por 4 a 3. Así extendió su invicto en el Clausura, donde lleva seis encuentros ganados y dos empatados, y en el que lidera en la punta de la tabla de posiciones.
Por su parte, los de Eduardo Domínguez vienen de sufrir una dura derrota frente a Banfield, el domingo pasado en el Torneo Clausura. Ganaba cómodamente 2 a 0, y el Taladro, que atraviesa un mal momento tanto futbolístico como institucional, se lo dio vuelta 3 a 2.
Deja tu comentario