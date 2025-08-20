Cuando el amor se termina entre figuras públicas, las consecuencias trascienden lo sentimental para adentrarse en terrenos mucho más complejos y, por qué no decirlo, jugosos para quienes observamos desde afuera. El caso de Evangelina Anderson y Martín Demichelis promete convertirse en uno de esos episodios que marcarán un antes y un después en cuanto a separaciones mediáticas se refiere, principalmente por una razón que hace temblar cualquier estructura familiar: el dinero.
"ACÁ HAY PARA DIVIDIR MÁS DE..."
Martín Demichelis y la parte que no vio venir: Cuánto dinero le corresponde a Evangelina Anderson
Entre propiedades y presuntas infidelidades, Martín Demichelis y Evangelina Anderson protagonizan una separación que ya compite con la de Nara e Icardi.
Las rupturas matrimoniales nunca resultan sencillas, especialmente cuando hay fortunas considerables de por medio. Sin embargo, lo que está ocurriendo entre la modelo y el exdefensor central parece estar adquiriendo dimensiones que van más allá de lo que cualquier pareja promedio podría imaginar. Mientras que una separación común involucra decisiones sobre la casa familiar y algunos ahorros, acá hablamos de cifras que hacen palidecer a más de uno.
La información que comenzó a filtrarse desde círculos cercanos al exjugador revela un panorama financiero tremendo. Daniel Fava, periodista conocedor del ambiente futbolístico, no se guardó nada al aire de "A la tarde" y dijo lo siguiente: "A mí me dicen que este divorcio va a ser traumático. Claro que sí, porque ahora hay que dividir la plata. Y hoy hablé con alguien muy cercano a Demichelis y su entorno, vinculado al fútbol, y me decía, acá hay para dividir más de 50 millones de dólares".
Esta cifra no surge de la nada ni representa especulaciones sin fundamento. La trayectoria profesional del oriundo de Justiniano Posse lo llevó a transitar por algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, acumulando no solo experiencia sino también un patrimonio que hoy se convierte en el centro de una disputa que promete ser épica. "Estamos hablando de una carrera de élite que tuvo Demichelis en Europa. Jugó más de 10 años en la élite europea, siempre con ella al lado. Lo que digo es que todo el mundo está asesorado y tiene gente cercana", añadió Fava, dejando entrever que ambas partes ya se encuentran preparándose para lo que vendrá.
El millonario divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
La comparación que surge naturalmente es inevitable. Cuando el periodista menciona que "Es lo que corresponde. Son muchos millones. Ellos sí van a ser familia toda la vida. Supuestamente, esa cifra es la blanqueada. Después hay que ver el resto. Demichelis tiene tanto o más plata que Icardi, ¿eh?", está estableciendo un paralelismo que pone en perspectiva la magnitud de lo que está en juego.
No obstante, las cifras mencionadas representan únicamente la punta del iceberg. La diversificación del patrimonio, según Fava, incluye elementos que van desde bienes raíces distribuidos entre dos continentes, hasta inversiones que han sabido multiplicarse a lo largo de los años. "Acá hay propiedades en Europa, propiedades en la Argentina, campos, automóviles, dinero en efectivo y cuentas millonarias, yo digo que el divorcio de Demichelis y Evangelina Anderson va a ser escandaloso. A la altura de Icardi con Wanda".
La referencia al caso Mauro Icardi y Wanda Nara no es casual. Aquella separación mantuvo en vilo a los medios durante meses, generando titulares diarios y convirtiéndose en uno de los divorcios más comentados del ambiente deportivo argentino. Si las predicciones se cumplen, lo que viene podría superar incluso aquellas expectativas, considerando que los montos involucrados parecen ser considerablemente superiores.
