Martín Demichelis y la parte que no vio venir: Cuánto dinero le corresponde a Evangelina Anderson

No obstante, las cifras mencionadas representan únicamente la punta del iceberg. La diversificación del patrimonio, según Fava, incluye elementos que van desde bienes raíces distribuidos entre dos continentes, hasta inversiones que han sabido multiplicarse a lo largo de los años. "Acá hay propiedades en Europa, propiedades en la Argentina, campos, automóviles, dinero en efectivo y cuentas millonarias, yo digo que el divorcio de Demichelis y Evangelina Anderson va a ser escandaloso. A la altura de Icardi con Wanda".

ANDERSON-DEMICHELIS: EL DIVORCIO DE LOS 50 MILLONES DE DÓLARES



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/gjiaAKG56r — América TV (@AmericaTV) August 20, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

La referencia al caso Mauro Icardi y Wanda Nara no es casual. Aquella separación mantuvo en vilo a los medios durante meses, generando titulares diarios y convirtiéndose en uno de los divorcios más comentados del ambiente deportivo argentino. Si las predicciones se cumplen, lo que viene podría superar incluso aquellas expectativas, considerando que los montos involucrados parecen ser considerablemente superiores.

