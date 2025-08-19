Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1957766568068153556?t=-Xob5vjaUJ3jfw1Td0gY1w&s=03&partner=&hide_thread=false GIME ACCARDI EN OLGA: “YO COMETÍ UN ERROR. ME MANDÉ UNA CAGADA” #SeriaIncreible pic.twitter.com/3LLSlOOAvi — Real Time (@RealTimeRating) August 19, 2025 Publicación en X de @RealTimeRating.

El descargo de Andrés Gil tras ser señalado cómo el tercero en discordia

Sin embargo, el drama no terminó ahí. La confesión de Accardi dejó un cabo suelto que las redes sociales, implacables, no tardaron en atar. El nombre de Andrés Gil, colega y amigo de la pareja, se convirtió en el nuevo centro de atención, señalado como el tercero en discordia.

La presión de las acusaciones fue tal que el actor se vio obligado a romper el silencio para defender su nombre, integridad y sobre todo su familia, formada junto a Candela Vetrano, otra íntima amiga del matrimonio.

En un gesto de desesperación y hartazgo, Gil utilizó su cuenta de Instagram para desmentir categóricamente los rumores. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió, acompañando su mensaje con un emoji de corazón.

¿Es esta la otra "mitad" de la que Accardi no quiso hacerse cargo? ¿Es el rumor con Andrés Gil la mentira que la actriz se niega a validar? El misterio persiste, pero las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. A pesar de que los nombres no fueron pronunciados, el revuelo en las redes sociales evidencia un conocimiento implícito.

