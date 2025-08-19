Después de 18 años de una relación que parecía infranqueable, la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se convirtió en el culebrón del momento. Durante semanas, la incógnita sobre los motivos que llevaron al quiebre alimentó un sinfín de especulaciones, y mientras los rumores apuntaban a la infidelidad, los protagonistas se habían mantenido herméticos.
"EL RUMOR QUE ESTÁ CIRCULANDO ES..."
Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó
Tras semanas de especulaciones, Gimena Accardi reveló que le fue infiel a Nicolás Vázquez y Andrés Gil se desligó.
Sin embargo, el silencio se rompió, y con él, un entramado de errores humanos, arrepentimiento y una dolorosa realidad. Lo que muchos creían un rumor malintencionado, ahora tiene un nuevo protagonista.
Durante meses, la balanza de las acusaciones se inclinó sobre Nicolás Vázquez, quien, según su ex pareja, “recibió un hate gratuito”. Pero el misterio se disipó cuando Accardi, en una reciente aparición en el programa de streaming OLGA, asumió su parte de la responsabilidad.
La dura autocrítica de Gimena Accardi
La confesión, tan esperada como sorprendente, dejó a la audiencia sin aliento: "En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Porque si es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo", admitió la actriz, con una franqueza que desarma.
Sus palabras, crudas y directas, confirman que no todo fue un invento. En su relato, Accardi reveló la intimidad del dolor y la sanación que experimentó junto a su expareja. “Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido (Nico Vázquez) que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos y me dijo ‘Yo te sigo amando. Esto a vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante”, explicó con pesar.
El descargo de Andrés Gil tras ser señalado cómo el tercero en discordia
Sin embargo, el drama no terminó ahí. La confesión de Accardi dejó un cabo suelto que las redes sociales, implacables, no tardaron en atar. El nombre de Andrés Gil, colega y amigo de la pareja, se convirtió en el nuevo centro de atención, señalado como el tercero en discordia.
La presión de las acusaciones fue tal que el actor se vio obligado a romper el silencio para defender su nombre, integridad y sobre todo su familia, formada junto a Candela Vetrano, otra íntima amiga del matrimonio.
En un gesto de desesperación y hartazgo, Gil utilizó su cuenta de Instagram para desmentir categóricamente los rumores. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió, acompañando su mensaje con un emoji de corazón.
¿Es esta la otra "mitad" de la que Accardi no quiso hacerse cargo? ¿Es el rumor con Andrés Gil la mentira que la actriz se niega a validar? El misterio persiste, pero las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. A pesar de que los nombres no fueron pronunciados, el revuelo en las redes sociales evidencia un conocimiento implícito.
--------------------------
