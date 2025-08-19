SoftBank apuesta fuerte y revive a Intel con US$2.000 millones

Esta inversión estratégica refleja nuestra convicción de que la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados se expandirán aún más en Estados Unidos, donde Intel desempeñará un papel fundamental. Esta inversión estratégica refleja nuestra convicción de que la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados se expandirán aún más en Estados Unidos, donde Intel desempeñará un papel fundamental.

image Masayoshi Son, CEO de Softbank.

Por su parte, Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel, agradeció la confianza depositada: “Estamos muy contentos de profundizar nuestra relación con SoftBank, una empresa que está a la vanguardia de tantas áreas de tecnología emergente e innovación”.

Las negociaciones de Intel

La inversión llega en un contexto de incertidumbre. Informes recientes sugieren que Intel está en conversaciones con la administración estadounidense sobre la posibilidad de que el gobierno adquiera hasta un 10% de participación en la empresa. Esto estaría relacionado con los fondos asignados por la Ley de Chips y Ciencia de 2022.

El analista de Bernstein, Stacy Rasgon, expresó el escepticismo del mercado, señalando que los inversores esperaban que esos fondos fueran otorgados sin necesidad de ceder parte del capital de la empresa.

Las preocupaciones no son menores. Intel advirtió recientemente que, si no consigue un cliente importante para su proceso 14A, podría verse obligada a pausar o suspender su desarrollo y otros proyectos de expansión.

En este contexto, la inversión de SoftBank representa más que capital: es una validación crucial para Intel en su esfuerzo por recuperar liderazgo en la industria de semiconductores. La recuperación será lenta, pero alianzas como esta podrían marcar el comienzo de una nueva etapa para la compañía.

