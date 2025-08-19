SoftBank apuesta fuerte y revive a Intel con US$2.000 millones

Intel Corporation ha recibido una importante inyección de capital por parte del gigante japonés SoftBank, con una inversión de US$ 2 mil millones, que revitalizó la confianza del mercado en el fabricante de chips estadounidense. Este movimiento estratégico llega en un momento clave para Intel, que busca reposicionarse en la competitiva industria de los semiconductores.
SoftBank adquirirá acciones de Intel a un precio de US$ 23 por unidad, ligeramente por debajo del cierre del lunes 18/08, cuando las acciones se cotizaban en US$ 23,66. Sin embargo, la noticia fue recibida positivamente por los inversores: las acciones de Intel subieron un 10,3% en las primeras horas del martes 19/08, alcanzando los US$ 26,09.
El impacto de la inversión de SoftBank en Intel
Más allá del valor monetario, la inversión podría tener implicaciones estratégicas significativas. SoftBank es el accionista mayoritario de Arm Holdings, una firma clave en el diseño de chips para dispositivos móviles. Aunque tradicionalmente Arm ha licenciado sus diseños, recientes reportes indican que planea comenzar a fabricar sus propios chips este mismo año, lo que posicionaría a Intel como un socio de fabricación potencial mediante su proceso 18A o el futuro 14A.
Este posible vínculo operativo con Arm podría representar un importante punto de inflexión para Intel, que necesita atraer clientes externos a sus procesos de fabricación avanzados para justificar su ambiciosa estrategia de expansión.
Masayoshi Son, CEO de SoftBank, destacó a Barron’s la visión de largo plazo detrás de esta alianza:
Por su parte, Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel, agradeció la confianza depositada: “Estamos muy contentos de profundizar nuestra relación con SoftBank, una empresa que está a la vanguardia de tantas áreas de tecnología emergente e innovación”.
Las negociaciones de Intel
La inversión llega en un contexto de incertidumbre. Informes recientes sugieren que Intel está en conversaciones con la administración estadounidense sobre la posibilidad de que el gobierno adquiera hasta un 10% de participación en la empresa. Esto estaría relacionado con los fondos asignados por la Ley de Chips y Ciencia de 2022.
Las preocupaciones no son menores. Intel advirtió recientemente que, si no consigue un cliente importante para su proceso 14A, podría verse obligada a pausar o suspender su desarrollo y otros proyectos de expansión.
En este contexto, la inversión de SoftBank representa más que capital: es una validación crucial para Intel en su esfuerzo por recuperar liderazgo en la industria de semiconductores. La recuperación será lenta, pero alianzas como esta podrían marcar el comienzo de una nueva etapa para la compañía.
