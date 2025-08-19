en vivo COPA LIBERTADORES Vélez 2 - Fortaleza 0: a pura lluvia, el Fortín se impone y aguanta al Tricolor

Vélez vs. Fortaleza @Velez Vélez vs. Fortaleza @Velez

En medio del diluvio, Vélez saca una gran ventaja parcial en el José Amalfitani. Juega con más ganas y compromiso, ante un Fortaleza con poca reacción.