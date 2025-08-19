Vélez y Fortaleza se enfrentan desde las 19 hs., por el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores. En el José Amalfitani, el Fortín y el Tricolor buscan avanzar a cuartos del certamen. El en encuentro de ida igualaron 0 a 0.
Vélez 2 - Fortaleza 0: a pura lluvia, el Fortín se impone y aguanta al Tricolor
En medio del diluvio, Vélez saca una gran ventaja parcial en el José Amalfitani. Juega con más ganas y compromiso, ante un Fortaleza con poca reacción.
20:25
El partido cada vez es más desordenado y a ninguno de los dos le dura la posesión
20:22
Por qué Braian Romero está siendo el alivio de Vélez en este momento crucial del encuentro
20:16
La lluvia y el correr de los minutos empiezan a pesar en las piernas: se nota mucho cansancio en Vélez y flaquea
20:08
El travesaño salva el arco de Marchiori, en la acción de Fortaleza con mayor peligro en lo que va del partido
20:07
Comienza el 2T
19:47
Final del 1T
19:45
El desafío del equipo argentino es no hundirse demasiado en campo rival
19:30
¡Gol de Vélez! VIDEO: Galván definió de volea para el 2 a 0
19:25
El Fortín ahora repliega, pero necesita más trabajo de sus dos extremos
19:13
El Fortín va en busca del segundo, pero no se desordena atrás
-
19:06
¡Gol de Vélez! VIDEO: Carrizo cabeceó solo y cómodo para el 1 a 0
19:02
Un Vélez incisivo salió dispuesto a atropellar a Fortaleza
-
18:59
Comienza el partido
18:33
Conmebol definió que el partido se juegue a pesar de la lluvia
-
18:00
El equipo argentino que puede enfrentar Vélez en caso de clasificar a octavos de final
17:44
El envión emocional y futbolístico CLAVE con el que llega el Fortín
-
17:44
Equipo confirmado en Vélez
Al menos desde los papeles, Vélez logra sacar una leve ventaja por la localía. Su joven equipo, con varios juveniles que se alternan con futbolistas de mayor trayectoria, hizo un muy buen papel en Brasil tras lograr el empate.
No obstante, aquel partido dejó un sabor amargo. Es que, por lo hecho sobre todo en el primer tiempo y en algunos tramos del segundo, el conjunto argentino podría haberse ido con algún gol en el marcador.
Las intensas lluvias en CABA pusieron seriamente en duda la disputa del encuentro, y Conmebol decidió esperar para decidir si daba curso a su realización o no. Sin embargo, finalmente decidió avanzar y Vélez y Fortaleza juegan el cotejo de octavos de final.
