Vélez 2 - Fortaleza 0: a pura lluvia, el Fortín se impone y aguanta al Tricolor

En medio del diluvio, Vélez saca una gran ventaja parcial en el José Amalfitani. Juega con más ganas y compromiso, ante un Fortaleza con poca reacción.

19 de agosto de 2025 - 18:36

EN VIVO

Vélez y Fortaleza se enfrentan desde las 19 hs., por el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores. En el José Amalfitani, el Fortín y el Tricolor buscan avanzar a cuartos del certamen. El en encuentro de ida igualaron 0 a 0.

Al menos desde los papeles, Vélez logra sacar una leve ventaja por la localía. Su joven equipo, con varios juveniles que se alternan con futbolistas de mayor trayectoria, hizo un muy buen papel en Brasil tras lograr el empate.

No obstante, aquel partido dejó un sabor amargo. Es que, por lo hecho sobre todo en el primer tiempo y en algunos tramos del segundo, el conjunto argentino podría haberse ido con algún gol en el marcador.

Las intensas lluvias en CABA pusieron seriamente en duda la disputa del encuentro, y Conmebol decidió esperar para decidir si daba curso a su realización o no. Sin embargo, finalmente decidió avanzar y Vélez y Fortaleza juegan el cotejo de octavos de final.

El partido cada vez es más desordenado y a ninguno de los dos le dura la posesión

Por qué Braian Romero está siendo el alivio de Vélez en este momento crucial del encuentro

El delantero centro del Fortín está aguantando muy bien la pelota y es una referencia constante para un equipo que ya no genera tanto y al que le cuesta conservar la posesión. En ese panorama, producto del cansancio por la lluvia incesante, que Romero esté fino y seguro para sostener la posesión, hacer correr los minutos, ganar metros y sacar alguna falta, es un respiro para el conjunto de Liniers.

La lluvia y el correr de los minutos empiezan a pesar en las piernas: se nota mucho cansancio en Vélez y flaquea

El travesaño salva el arco de Marchiori, en la acción de Fortaleza con mayor peligro en lo que va del partido

Comienza el 2T

Final del 1T

El desafío del equipo argentino es no hundirse demasiado en campo rival

¡Gol de Vélez! VIDEO: Galván definió de volea para el 2 a 0

El Fortín ahora repliega, pero necesita más trabajo de sus dos extremos

Tanto Carrizo como Machuca, los dos extremos veloces e incisivos que tiene el equipo, deben asumir tareas más defensivas y colaborar en el mediocampo. De esa manera, los dos volantes centrales, Baeza y Aliendro, no están tan expuestos a los avances de Fortaleza.

El Fortín va en busca del segundo, pero no se desordena atrás

Con Baeza y Aliendro como contenciones del mediocampo, el Fortín ataca pero manteniendo la estructura ordenada.

¡Gol de Vélez! VIDEO: Carrizo cabeceó solo y cómodo para el 1 a 0

Un Vélez incisivo salió dispuesto a atropellar a Fortaleza

Comienza el partido

Conmebol definió que el partido se juegue a pesar de la lluvia

Los intensos chaparrones a lo largo de toda la jornada pusieron en duda la realización del partido. Sin embargo, a pesar de que todo esté empapado y nada garantiza que la lluvia no acompañe el cotejo, el estado del campo de juego está en condiciones suficientes como para jugar.

El equipo argentino que puede enfrentar Vélez en caso de clasificar a octavos de final

Si el Fortín avanza, se medirá contra el ganador de Racing-Peñarol. La Academia y el Carbonero también se enfrentan este jueves, en el Cilindro de Avellaneda a las 21.30.

El envión emocional y futbolístico CLAVE con el que llega el Fortín

El equipo de Guillermo Barros Schelotto atraviesa una muy buena semana. Tras haber conseguido el empate en Brasil en el cotejo de ida frente a Fortaleza, el sábado venció a Independiente por 2 a 1. El Fortín había empezado ganando, lo empató el Rojo y volvió a ponerse al frente.

Equipo confirmado en Vélez

Marchiori; Gordon, Magallán, Quiros, Gómez; Aliendro, Baeza; Machuca, Galván, Carrizo; Romero

