Aerolíneas Argentinas se enojó con todo Peñarol previo al partido vs. Racing

Aerolíneas Argentinas vs. Peñarol

En las últimas horas, se viralizó un video compartido en el que se muestra al plantel de Peñarol saltando en las butacas y golpeando de manera brusca los asientos y las ventanillas del transporte.

"Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol. Y ya verás, la Copa Libertadores vamos a ganar", cantaban jugadores y cuerpo técnico con alma y vida.

Frente a esto y parafraseando con la canción emulada por los futbolistas, Aerolíneas le marcó la cancha al Manya: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", posteó AA en su cuenta de X.

Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.

Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025

Por dónde ver en vivo Racing vs. Peñarol

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, y vía streaming mediante Disney+ Premium.

¿A qué hora juegan Racing vs. Peñarol?

El partido se disputará el martes 19 de agosto de 2025 a las 21:30hs en el Cilindro de Avellaneda.

La probable formación de Racing vs. Peñarol

Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa.

El posible once de Peñarol vs. Racing

Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera.

image Racing debe revertir el 0-1 sufrido en la ida. No corre el gol de visitante.

