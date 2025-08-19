Peñarol visita este martes (19/8) a Racing por la revancha de octavos de final de Copa Libertadores. En la ida se impuso el Manya por 1-0 con gol de David Terans tras una salida en falso del arquero Gabriel Arias. Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado contra el Carbonero por el vuelo que transportó a la delagación a nuestro país.
FUERTE COMUNICADO
Aerolíneas Argentinas se enojó con todo Peñarol previo al partido vs. Racing
La aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, publicó un tweet contra la delegación de Peñarol por los disturbios ocasionados en el vuelo hacia nuestro país.
Argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos se juegan el todo por el todo esta noche en el Cilindro de Avellaneda. En la antesala de la definición de la serie de 8vos. de final, un grupo autoconvocado de hinchas académicos lanzaron fuegos artificiales en las cercanías del hotel donde concentra el equipo de Diego Aguirre, en la madrugada de este martes.
La delegación aurinegra decidió alojarse en el Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, ubicado en un barrio privado de Hudson, alejado del centro de la ciudad de Buenos Aires para prevenir cualquier tipo de molestia.
Sin embargo, los simpatizantes de La Academia se las ingeniaron para interrumpir el descanso de sus rivales: alrededor de las 3 de la madrugada encendieron fuegos artificiales y arrojaron bombas de estruendo en las inmediaciones del hotel.
La maniobra se prolongó apenas unos minutos, aunque volvió a repetirse cerca de las 4:45 am. Según trascendió, este grupo autoconvocado de hinchas habría logrado acceder al barrio privado, ya que el hotel se encuentra a casi un kilómetro de la vía pública.
Aerolíneas Argentinas vs. Peñarol
En las últimas horas, se viralizó un video compartido en el que se muestra al plantel de Peñarol saltando en las butacas y golpeando de manera brusca los asientos y las ventanillas del transporte.
"Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol. Y ya verás, la Copa Libertadores vamos a ganar", cantaban jugadores y cuerpo técnico con alma y vida.
Frente a esto y parafraseando con la canción emulada por los futbolistas, Aerolíneas le marcó la cancha al Manya: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", posteó AA en su cuenta de X.
Por dónde ver en vivo Racing vs. Peñarol
El partido será transmitido por la señal de Fox Sports, y vía streaming mediante Disney+ Premium.
¿A qué hora juegan Racing vs. Peñarol?
El partido se disputará el martes 19 de agosto de 2025 a las 21:30hs en el Cilindro de Avellaneda.
La probable formación de Racing vs. Peñarol
Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa.
El posible once de Peñarol vs. Racing
Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera.
Más de Golazo24
Fuerte lo que dicen sobre Ángel Di María y Rosario Central: ¿Elige cuándo jugar?
Se ve que River no es Boca: Pocos contaron lo que pasó con Fabricio Bustos
Talleres de Córdoba, arruinado: jugaría un desempate por no descender
¿Polémica en Brasil?: Por qué Carlo Ancelotti no convocó a Vinicius