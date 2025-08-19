Con el triunfo por 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, las aguas se calmaron un poco en un Boca Juniors que venía atravesando días convulsionados. En la vereda de enfrente, poco se habló de lo sucedido con Fabricio Bustos en River Plate, y surge el interrogante: ¿si esto hubiera pasado en el Xeneize, no habría generado un escándalo?
Se ve que River no es Boca: Pocos contaron lo que pasó con Fabricio Bustos
Poco se habló de la reacción que tuvo Fabricio Bustos hacia el Cuerpo Técnico de River. ¿En Boca hubiese sido un escándalo?
Que el club de la Ribera vende en los medios no es ninguna novedad. Pero lo ocurrido en el Millonario tuvo escasa repercusión, algo que tal vez habría sido muy distinto si se tratara de su histórico rival.
¿Qué pasó con Fabricio Bustos en River?
Primero que nada, hay que mencionar que Fabricio Bustos se lesionó en el partido ante Godoy Cruz de Mendoza, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y estará varios días fuera de las canchas.
Sin embargo, en las últimas horas se reveló un hecho ocurrido durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, que podría generar polémica en el mundo River.
El periodista Renzo Pantich contó en el programa CEF, de AZZ (de Flavio Azzaro): “Todavía no había terminado el partido ante Libertad y al Muñeco le quedaba un cambio. Faltaban seis minutos para el final, estaban todos los suplentes ahí, y el único que se emancipó del grupo —y que fue mirado por todos sus compañeros— fue Fabricio Bustos”.
Luego agregó: “ Al técnico no le gustó lo de Bustos. Él hizo lo posible para jugar, pero también hizo lo posible para que el entrenador notara su incomodidad”.
Este episodio, que pasó prácticamente desapercibido, invita a una reflexión: ¿qué habría pasado si esto ocurría en Boca Juniors?
La comparación con lo vivido semanas atrás con Miguel Merentiel es inevitable. En aquel caso, la situación fue tema central en los medios durante varios días. En cambio, lo de Bustos tuvo escasa cobertura.
Continuidad de River y Boca
Lo sucedido con Bustos fue en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.
River, se jugará el pasaje a cuartos el próximo jueves 21 de agosto cuando reciba a los paraguayos en el Monumental desde las 21:30 horas.
Boca Juniors, por su lado, pudo ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza y de esta manera, se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.
El próximo encuentro para los de Miguel Ángel Russo, será el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15, cuando reciban a Banfield en la Bombonera.
Semana bisagra para ambos. De posible clasificación en Copa para uno y de probable consolidación en la senda de la victoria para otro.
