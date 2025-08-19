Se ve que River no es Boca: Pocos contaron lo que pasó con Fabricio Bustos

Luego agregó: “ Al técnico no le gustó lo de Bustos. Él hizo lo posible para jugar, pero también hizo lo posible para que el entrenador notara su incomodidad”.

Este episodio, que pasó prácticamente desapercibido, invita a una reflexión: ¿qué habría pasado si esto ocurría en Boca Juniors?

La comparación con lo vivido semanas atrás con Miguel Merentiel es inevitable. En aquel caso, la situación fue tema central en los medios durante varios días. En cambio, lo de Bustos tuvo escasa cobertura.

Continuidad de River y Boca

Lo sucedido con Bustos fue en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

River, se jugará el pasaje a cuartos el próximo jueves 21 de agosto cuando reciba a los paraguayos en el Monumental desde las 21:30 horas.

Boca Juniors, por su lado, pudo ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza y de esta manera, se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.

El próximo encuentro para los de Miguel Ángel Russo, será el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15, cuando reciban a Banfield en la Bombonera.

Semana bisagra para ambos. De posible clasificación en Copa para uno y de probable consolidación en la senda de la victoria para otro.

