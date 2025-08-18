Es conocido el fanatismo desde pequeño que tiene Paulo Dybala por Boca Juniors, y su sueño siempre fue jugar en el club a pesar de haber salido de Instituto de Córdoba. En este último tiempo se habló más debido a su cercanía con Leandro Paredes, ahora la que dejó a todos ilusionados fue su mujer, Oriana Sabatini.
¿LO LLAMA ROMÁN?
Increíbles declaraciones de la esposa de Paulo Dybala sobre su llegada a Boca
Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala, habló sobre la posible llegada de su marido a Boca Juniors, sorprendente lo que dijo.
Oriana Sabatini ilusiona a los hinchas de Boca con la llegada de Dybala
Paulo Dybala es confeso hincha de Boca, inclusive trascendieron fotos de el de pequeño con la camiseta “Xeneize”. Desde que compartió plantel con Leandro Paredes en Roma, donde sus esposas son además amigas, el rumor que llegue “La Joya” a Boca es cada vez más fuerte.
El ahora mediocampista de Boca supo declarar sobre la llegada de Dybala a Boca lo siguiente: “De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño, Obviamente, no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea”.
Si bien en sus declaraciones fue cauto dio a entender que el delantero campeón del mundo oriundo de Laguna Larga tiene pensado seriamente jugar en algún momento de su carrera en Boca, y que mejor momento que en el 2026, ya que en junio de ese año queda libre de la Roma.
Ahora la que hizo delirar a todos los hinchas de Boca fue Oriana Sabatini, quien no solo ilusionó a los simpatizantes “Xeneizes” sino que de alguna forma le tiró la pelota a Riquelme de forma sutil con lo que declaró.
La morocha sobrina de Gabi Sabatini y esposa de Paulo Dybala fue directa cuando le consultaron sobre la llegada de su marido a Boca: “Lo tienen que llamar y él tiene que querer”. Y ante la insistencia de los periodistas agregó: “No depende de mí, chicos”.
Con esto dejó en claro que Boca no llamó al ex Instituto en ningún momento, y teniendo en cuenta que en menos de un año queda libre de la Roma creemos que es hora de que Boca no duerma y levante el teléfono para comenzar las negociaciones con el jugador una vez que quede en libertad de acción. ¿Lo llamará Román?
+ de Golazo24
San Lorenzo irá a la quiebra si no paga 5 millones de dólares para el viernes
Increíble, un club propone el regreso de Edinson Cavani a Europa
Selección Argentina: Con Messi, una sorpresa adentro y otra afuera, la lista de Scaloni