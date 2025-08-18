Increíbles declaraciones de la esposa de Paulo Dybala sobre su llegada a Boca

La morocha sobrina de Gabi Sabatini y esposa de Paulo Dybala fue directa cuando le consultaron sobre la llegada de su marido a Boca: “Lo tienen que llamar y él tiene que querer”. Y ante la insistencia de los periodistas agregó: “No depende de mí, chicos”.

Con esto dejó en claro que Boca no llamó al ex Instituto en ningún momento, y teniendo en cuenta que en menos de un año queda libre de la Roma creemos que es hora de que Boca no duerma y levante el teléfono para comenzar las negociaciones con el jugador una vez que quede en libertad de acción. ¿Lo llamará Román?

