Operarán a Paulo Dybala: Cuánto tiempo estará sin jugar

Comunicado de Roma y de Paulo Dybala

"Paulo Dybala será operado en los próximos días tras una lesión en el tendón semitendinoso izquierdo. El jugador y el club acordaron mutuamente que este era el camino correcto para una recuperación óptima de la lesión. Le deseamos una pronta recuperación a Paulo, ¡le esperamos!", informó la Loba.

Paulo Dybala, vía Instagram, escribió:

Antes que nada quiero agradecerles de corazón por el cariño y apoyo que siempre me brindan. Tras los resultados de los estudios y después de evaluar diferentes opciones, he decidido someterme a una intervención ahora para regresar lo antes posibles. Aunque estará fuera de la cancha por un tiempo, seguiré apoyando a mis compañeros de la Roma en esta fase crucial del campeonato y a nuestra selección, a la que alentaré como un hinhca más. Volveré pronto, aún más fuerte, lo prometo

image.png Paulo Dybala en Instagram.

Cuánto tiempo estará Paulo Dybala fuera de las canchas

Lo que primero se preveía como un mes de inactividad, ahora sería más...

Si bien no hay una fecha exacta para el regreso de La Joya, se habla de que el jugador de 31 años podría perderse lo que resta de la temporada.

El último partido de Roma en la temporada 2024/25 será el 25 de mayo, ante Torino, en condición de visitante. Con vienta a favor, Dybala podría regresar a los terrenos de juego en junio, cuando Argentina dispute la doble Fecha FIFA ante Chile y Colombia.