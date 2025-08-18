urgente24
DINERO default > Grupo Albanesi > Obligaciones Negociables

DEFINITIVO

Nuevo evento de default confirmado para el Grupo Albanesi

El Grupo Albanesi volvió a protagonizar un episodio de default, esta vez con múltiples vehículos de financiamiento en simultáneo.

18 de agosto de 2025 - 20:00
image

El Grupo Albanesi volvió a protagonizar un episodio de default, esta vez con múltiples vehículos de financiamiento en simultáneo. La crisis de cumplimiento se extiende tanto a Albanesi Energía S.A. (AESA) como a Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR), dejando expuestos a los tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ONs) y alimentando la incertidumbre en el mercado de deuda corporativa local.

AESA no pagó intereses de su ON Clase XIII

El 14 de agosto, la compañía informó oficialmente a la CNV y a BYMA que no realizó el pago de intereses correspondientes a la ON Clase XIII, emitida bajo su programa por hasta US$250 millones. La empresa reconoció que la falta de pago puede configurar un Evento de Incumplimiento si no regulariza la situación dentro del plazo de gracia de 30 días hábiles.

Mientras tanto, aclaró que analiza alternativas para “preservar los intereses de los acreedores y la continuidad operativa”. Mientras tanto, aclaró que analiza alternativas para “preservar los intereses de los acreedores y la continuidad operativa”.

Seguir leyendo

HR - AESA ONs XIII - No pago. (1)

Default en GEMSA y CTR

En paralelo, GEMSA y CTR confirmaron que ya se configuró un Evento de Incumplimiento definitivo en varias de sus ONs (Clases XVI, XX, XXIII, XXIV y XXVII) por no cumplir con vencimientos de capital e intereses.

En este caso, incluso vencido el plazo de gracia, los pagos no fueron realizados. En este caso, incluso vencido el plazo de gracia, los pagos no fueron realizados.

De esta manera, el default quedó formalizado y obliga a las empresas a renegociar con los acreedores.

HR GMSA-CTR - EoD Clase XVI XX XXIII XXIV XXVII .

Consentimientos bajo presión

En un intento por ganar tiempo, GEMSA había lanzado una solicitud de consentimiento para modificar los términos de las ONs Clases XVII, XVIII y XIX.

El resultado fue mixto, pero suficiente: consiguió el aval del 83,36% de los tenedores de la Clase XVII, del 76,22% en la Clase XVIII y del 100% en la Clase XIX. El resultado fue mixto, pero suficiente: consiguió el aval del 83,36% de los tenedores de la Clase XVII, del 76,22% en la Clase XVIII y del 100% en la Clase XIX.

A cambio, los acreedores recibirán pagos de entre $0,2811 y $0,2830 por cada unidad de valor nominal, montos que reflejan la magnitud de la crisis de liquidez.

GEMSA HR - Resultados Solicitud de consentimiento Clases XVII XVIII y XIX (13.08.2025).

Un escenario más que complejo

La concatenación de incumplimientos muestra un cuadro de creciente fragilidad financiera dentro del grupo. Los defaults no se limitan a un episodio aislado sino que se encadenan, comprometiendo distintas filiales y series de deuda. Para el mercado, esto implica que la capacidad de rollover del grupo está prácticamente cerrada y que cualquier estrategia futura dependerá de acuerdos forzosos con acreedores.

La narrativa de “priorizar la operación y proteger a los acreedores” convive con la realidad de que los pagos no se concretan.

Cada nuevo evento de default erosiona la credibilidad de Albanesi y expone al sector energético argentino a un mayor costo de financiamiento. Cada nuevo evento de default erosiona la credibilidad de Albanesi y expone al sector energético argentino a un mayor costo de financiamiento.

Más noticias en Urgente24

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES