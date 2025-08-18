El Grupo Albanesi volvió a protagonizar un episodio de default, esta vez con múltiples vehículos de financiamiento en simultáneo. La crisis de cumplimiento se extiende tanto a Albanesi Energía S.A. (AESA) como a Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR), dejando expuestos a los tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ONs) y alimentando la incertidumbre en el mercado de deuda corporativa local.
DEFINITIVO
Nuevo evento de default confirmado para el Grupo Albanesi
El Grupo Albanesi volvió a protagonizar un episodio de default, esta vez con múltiples vehículos de financiamiento en simultáneo.
AESA no pagó intereses de su ON Clase XIII
El 14 de agosto, la compañía informó oficialmente a la CNV y a BYMA que no realizó el pago de intereses correspondientes a la ON Clase XIII, emitida bajo su programa por hasta US$250 millones. La empresa reconoció que la falta de pago puede configurar un Evento de Incumplimiento si no regulariza la situación dentro del plazo de gracia de 30 días hábiles.
Default en GEMSA y CTR
En paralelo, GEMSA y CTR confirmaron que ya se configuró un Evento de Incumplimiento definitivo en varias de sus ONs (Clases XVI, XX, XXIII, XXIV y XXVII) por no cumplir con vencimientos de capital e intereses.
De esta manera, el default quedó formalizado y obliga a las empresas a renegociar con los acreedores.
Consentimientos bajo presión
En un intento por ganar tiempo, GEMSA había lanzado una solicitud de consentimiento para modificar los términos de las ONs Clases XVII, XVIII y XIX.
A cambio, los acreedores recibirán pagos de entre $0,2811 y $0,2830 por cada unidad de valor nominal, montos que reflejan la magnitud de la crisis de liquidez.
Un escenario más que complejo
La concatenación de incumplimientos muestra un cuadro de creciente fragilidad financiera dentro del grupo. Los defaults no se limitan a un episodio aislado sino que se encadenan, comprometiendo distintas filiales y series de deuda. Para el mercado, esto implica que la capacidad de rollover del grupo está prácticamente cerrada y que cualquier estrategia futura dependerá de acuerdos forzosos con acreedores.
La narrativa de “priorizar la operación y proteger a los acreedores” convive con la realidad de que los pagos no se concretan.
Más noticias en Urgente24
Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"
Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos
'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género