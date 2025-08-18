Nuevo evento de default confirmado para el Grupo Albanesi

De esta manera, el default quedó formalizado y obliga a las empresas a renegociar con los acreedores.

HR GMSA-CTR - EoD Clase XVI XX XXIII XXIV XXVII .

Consentimientos bajo presión

En un intento por ganar tiempo, GEMSA había lanzado una solicitud de consentimiento para modificar los términos de las ONs Clases XVII, XVIII y XIX.

El resultado fue mixto, pero suficiente: consiguió el aval del 83,36% de los tenedores de la Clase XVII, del 76,22% en la Clase XVIII y del 100% en la Clase XIX. El resultado fue mixto, pero suficiente: consiguió el aval del 83,36% de los tenedores de la Clase XVII, del 76,22% en la Clase XVIII y del 100% en la Clase XIX.

A cambio, los acreedores recibirán pagos de entre $0,2811 y $0,2830 por cada unidad de valor nominal, montos que reflejan la magnitud de la crisis de liquidez.

GEMSA HR - Resultados Solicitud de consentimiento Clases XVII XVIII y XIX (13.08.2025).

Un escenario más que complejo

La concatenación de incumplimientos muestra un cuadro de creciente fragilidad financiera dentro del grupo. Los defaults no se limitan a un episodio aislado sino que se encadenan, comprometiendo distintas filiales y series de deuda. Para el mercado, esto implica que la capacidad de rollover del grupo está prácticamente cerrada y que cualquier estrategia futura dependerá de acuerdos forzosos con acreedores.

La narrativa de “priorizar la operación y proteger a los acreedores” convive con la realidad de que los pagos no se concretan.

Cada nuevo evento de default erosiona la credibilidad de Albanesi y expone al sector energético argentino a un mayor costo de financiamiento. Cada nuevo evento de default erosiona la credibilidad de Albanesi y expone al sector energético argentino a un mayor costo de financiamiento.

Más noticias en Urgente24

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género