'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género

image Eva de Dominici interpreta a una mujer que amenaza con una denuncia falsa de violencia de género. La actriz aclara que la escena busca conflicto narrativo, no banalizar un tema real.

La actriz insistió en que la escena no busca banalizar un fenómeno real sino generar un conflicto narrativo, y agregó: "Yo sé que las estadísticas (de violencia de género) hablan por sí solas. No tiene nada que ver con eso. Este personaje vive en la mente de este tipo. Cuando vean la película, se van a dar cuenta de que nada que ver… Los chicos provocan en las historias".

Por otro lado, Eva confesó a Puro Show que le habían ofrecido otro personaje, pero la intensidad y el conflicto de Ana la convencieron: "Gastón me había llamado para hacer otro personaje, pero cuando leí esta secuencia, me encantó porque no es lo que piensan. No es lo que parece".

Cuando la ficción toca un tema sensible

Esta semana, Julieta Prandi obtuvo la condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual agravado, caso que expuso años de violencia física, psicológica y económica, por lo que la polémica de la escena no se puede leer de manera aislada. Prandi declaró: "Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces. Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz".

image El caso real de Julieta Prandi muestra la gravedad de la violencia de género en Argentina. La película contrasta ficción y realidad, generando debate sobre sensibilidad social y percepción pública.

En ese sentido, la sentencia de Contardi marca un precedente en el país: reafirma que la denuncia puede derivar en justicia efectiva, y evidencia la diferencia entre la ficción y los casos reales de violencia de género. Si bien la escena de Dominici busca generar un conflicto narrativo, el juicio de Prandi deja claro que las consecuencias de la violencia real son devastadoras y no se pueden comparar con un personaje de la pantalla.

Como señaló Pampito en Puro Show: "Obviamente, hay falsas denuncias, como en todos lados. No tiene que ver con el género. Podés estafar y hacer denuncia de lo que sea. Yo soy cero feminista, pero es cierto que las mujeres han padecido mucho a los hombres. Sobre todo a los hombres con poder".

En este contexto, Homo Argentum hace crítica con el humor y con situaciones extremas de la sociedad argentina, pero la polémica de Dominici revela lo fino que es el equilibrio entre la ficción y la sensibilidad social. La película ya está en cines y seguro siga dando que hablar, sobre todo cuando el público compare la historia con la dura realidad que muestran casos como el de Prandi.

