Siguen las repercusiones este viernes (15/08) sobre las últimas medidas económicas-financieras de Javier Milei y Luis Caputo. Hay cierto consenso en los economistas acerca de que estas maniobras que tienen por objetivo llegar con dólar e inflación contenidos a las elecciones de septiembre y octubre, a costa de "romper todo".
SIGUEN REPERCUSIONES
"Plan Tasita": Milei / Caputo "rompen todo por una elección"
Las maniobras de Javier Milei / Luis Caputo ponen en riesgo la actividad económica (con todo lo que implica) para llegar a las elecciones. Más repercusiones.
Tal como informó Urgente24, para Luis Caputo, el énfasis en la estabilidad es demostrar que se mantiene, a cualquier precio, el objetivo de 'matar' a la inflación. Él no repara en cuántos sufragios concede esta consigna y cuántos le resta la recesión en curso por las elevadas tasas de interés que él provoca en su recorrido hacia el objetivo.
"Lamentablemente, lo que más está dilapidando el equipo económico es la credibilidad en su pericia. Ya no hay operaciones de terceros apuntadas a desestabilizar. Esto tiene toda la forma y color de errores propios", dijeron desde la consultora de economía y finanzas Outlier a El Economista.
"Para las próximas semanas no solo esperamos que la volatilidad de tasas continúe, sino que incluso podría intensificarse. Sugerimos a los perfiles de cash management calzar vencimientos al máximo en sus inversiones en pesos, minimizando el riesgo de salidas forzadas", agregaron.
La economista Natalia Motyl, quien fuera muy cercana a Javier Milei, coincidió con esta visión y lo compartió en su cuenta de X:
Por su parte, el analista financiero conocido como Juancito Nieve cuestionó al Gobierno por "romper todo por una elección".
"Flotar esta bueno. Hay que saber hacerlo y lo que demostraron estos ultimas semanas es que no saben. Que están dispuestos a romper equilibrios macro básicos con un fin electoral. A los que les molestaba el Plan Platita, aplauden el Plan Tasita. Parece que romper todo por una elección esta bien o mal según quien lo haga", escribió en su cuenta de X, donde tiene más de 15 mil seguidores.
"Si además me preguntan, están jugando a un equilibrio peligroso. SI la elección de PBA no sale como se espera se puede poner difícil básicamente xq hicieron lo posible para desanclar la macro (el ancla cambiaria no esta xq el TC esta fuera de equilibrio, el ancla monetaria está a la vista, y el ancla fiscal la está torpedeando esta tasa (que va a impactar en intereses capitalizados claramente y en recaudación por actividad)". agregó.
"Escuche a muchos decir: 'La gente vota por el dólar y la inflación'. Ojalá. Pero MM llegó a las PASO con infla y dólar controlado y en niveles similares a hoy. La tasa alta no es gratis en actividad, empleo, salarios pero tampoco lo es para muchas familias donde el crédito es parte importante de los flujos. 3 meses con esta dinámica es mucho", continuó.
Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Macri, coincide: "está claro que la tasa en 70% no será gratuita en términos de producción, consumo y empleo". Y añade: " Con la tasa de interés en 70%, quizás reconocer que 'no todo marcha acorde al plan' sea más estabilizador que insistir en lo contrario".
El economista Carlos Rodríguez aporta su análisis, también en X:
