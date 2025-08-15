"Plan Tasita": Milei / Caputo "rompen todo por una elección"

image

Por su parte, el analista financiero conocido como Juancito Nieve cuestionó al Gobierno por "romper todo por una elección".

"Flotar esta bueno. Hay que saber hacerlo y lo que demostraron estos ultimas semanas es que no saben. Que están dispuestos a romper equilibrios macro básicos con un fin electoral. A los que les molestaba el Plan Platita, aplauden el Plan Tasita. Parece que romper todo por una elección esta bien o mal según quien lo haga", escribió en su cuenta de X, donde tiene más de 15 mil seguidores.

"Si además me preguntan, están jugando a un equilibrio peligroso. SI la elección de PBA no sale como se espera se puede poner difícil básicamente xq hicieron lo posible para desanclar la macro (el ancla cambiaria no esta xq el TC esta fuera de equilibrio, el ancla monetaria está a la vista, y el ancla fiscal la está torpedeando esta tasa (que va a impactar en intereses capitalizados claramente y en recaudación por actividad)". agregó.

"Escuche a muchos decir: 'La gente vota por el dólar y la inflación'. Ojalá. Pero MM llegó a las PASO con infla y dólar controlado y en niveles similares a hoy. La tasa alta no es gratis en actividad, empleo, salarios pero tampoco lo es para muchas familias donde el crédito es parte importante de los flujos. 3 meses con esta dinámica es mucho", continuó.

Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Macri, coincide: "está claro que la tasa en 70% no será gratuita en términos de producción, consumo y empleo". Y añade: " Con la tasa de interés en 70%, quizás reconocer que 'no todo marcha acorde al plan' sea más estabilizador que insistir en lo contrario".

El economista Carlos Rodríguez aporta su análisis, también en X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SalvadorVitell1/status/1956350165347877269&partner=&hide_thread=false Se resintió el crédito otorgado al sector privado mediante adelantos desde mediados de julio ("high-frecuency data") con esta volatilidad (y principalmente suba) de tasas



Cayó aprox. $ 1 billón en menos de 1 mes. pic.twitter.com/vxCy1j6UjN — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) August 15, 2025

