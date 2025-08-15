Acorralado, Emiliano Estrada intenta el pase de Diputados al Senado

Según la investigación judicial, la maniobra incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales y la difusión coordinada de contenidos engañosos, con el objetivo de influir en la opinión pública y proteger intereses políticos y personales.

Ahora, la posible candidatura de Estrada al Senado generó interpretaciones diversas vinculadas con su situación judicial. Por ejemplo, prolongar sus fueros y frenar el avance de las causas en su contra.

El mandato de Estrada en Diputados concluye el 09/12/2025.

La intervención del PJ local en la definición de candidaturas promueve denuncias de que la prioridad es una protección institucional antes que una competencia electoral tradicional.

Salta tiene 3 bancas en el Senado de la Nación que deben renovarse el 10/12/2025:

Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana).

Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana).

Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Causa Estrada

--------------------

Más contenido en Urgente24:

Finde XL en Rosario: Propuestas por el Día del Niño y más

Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados

Fecha límite para tramitar la ciudadanía española

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir

El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina