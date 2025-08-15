El diputado nacional Emiliano Estrada (Unión por la Patria / Salta), podría convertirse en senador nacional por el kirchnerismo. Su candidatura provoca controversia con motivo de las investigaciones judiciales que lo involucran. De Diputados al Senado le resolvería la cuestión de los fueros desde el 09/12/2025.
Acorralado, Emiliano Estrada intenta el pase de Diputados al Senado
Emiliano Estrada es diputado nacional UxP / Salta hasta el 09/12/2025, con serios problemas judiciales por 'fake news'. Necesita fueros. Al Senado, entonces.
Estrada está acusado de 'fake news': sus denunciantes afirman que él creó una usina de noticias falsas junto a empleados del Congreso Nacional para desprestigiar a rivales políticos y empresarios.
Al no tener fueros, 2 de sus ex asesores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, fueron condenados por intimidación pública tras admitir su responsabilidad en la difusión de 'fake news'.
Pero Estrada se encuentra protegido por sus fueros parlamentario, permanece fuera de los juicios y aún no fue imputado formalmente.
La causa contra Estrada pasó al fuero federal, generando un conflicto de competencias entre los tribunales provinciales y nacionales. La investigación busca establecer si el diputado nacional tuvo un papel directo en la organización de una campaña de difamación digital de rivales políticos y empresarios de Salta.
Según la investigación judicial, la maniobra incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales y la difusión coordinada de contenidos engañosos, con el objetivo de influir en la opinión pública y proteger intereses políticos y personales.
Ahora, la posible candidatura de Estrada al Senado generó interpretaciones diversas vinculadas con su situación judicial. Por ejemplo, prolongar sus fueros y frenar el avance de las causas en su contra.
El mandato de Estrada en Diputados concluye el 09/12/2025.
La intervención del PJ local en la definición de candidaturas promueve denuncias de que la prioridad es una protección institucional antes que una competencia electoral tradicional.
Salta tiene 3 bancas en el Senado de la Nación que deben renovarse el 10/12/2025:
- Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana).
- Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana).
- Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
