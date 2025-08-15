Duro Raúl Cascini contra Alexis Mac Allister por criticar a Riquelme: "Empleado de Macri"

Los dardos del oriundo de San Fernando de 54 años no se quedaron en Alexis, ya que la mirada se posó también en Carlos, ex lateral izquierdo xeneize que también fue duro con la actual conducción. “Está claro que es un empleado (de Mauricio Macri), si trabajó con él. Que hable de Argentinos Juniors mejor, no de Boca”, sentenció.

DURORAULCASCINICONTRAALEXISMACALLISTERPORCRITICARARIQUELMEEMPLEADODEMACRIFOTO3 Raúl Cascini respondió a las críticas de Alexis Mac Allister contra Juan Román Riquelme tras su salida de Boca y acusó a su padre de ser “empleado de Macri”.

Tras la crítica al ex Ministro de Deportes de La Nación, Cascini tocó otros puntos. Mostró su dolor por las “críticas de los ex futbolistas”, advirtió que enviará carta documento a muchos que le “faltaron el resto” a él y su familia, y apuntó que “hoy Boca tiene un equipazo” y cuando “tomen confianza y ganen dos o tres partidos seguidos, dará mucho que hablar”.

Alexis Mac Allister liquidó a Riquelme tras su salida de Boca: “Era mi ídolo”

Alexis Mac Allister habló de su paso por Boca y culpó al actual presidente Juan Román Riquelme por su salida del club de la Ribera: “Era mi ídolo”.

Alexis Mac Allister reveló en un artículo periodístico de su autoría, que salió publicado en el Players Tribune, los detalles de su polémica salida de Boca y culpó al actual presidente Juan Román Riquelme al que consideraba su ídolo.

“Era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara”, reveló.

Alexis Mac Allister cargó contra Riquelme tras su partida de Boca

Luego, Mac Allister señaló a Riquelme como el responsable: “La persona que tomó la decisión fue él, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”.

Hay que mencionar que en 2020 y ya asentado en Brighton, Alexis Mac Allister había disparado con munición gruesa contra Román, al revelar que desde el club habían usado su salida de manera política, como consecuencia de los lazos de su padre con Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la República Argentina. “Yo hablé con Román, le dije que me quería quedar. Luego de eso me entero que Boca estaba pidiendo un millón de dólares, entonces le dije a mi papá que si Boca estaba pidiendo plata, no era tan importante y tomé la decisión de irme. Influyó en mi decisión que Russo no me llame. No hablé con Russo ni con Ameal, sólo con Riquelme, me quieren hacer quedar mal por política”.

Curiosamente, al momento de darse su salida, su mensaje en redes fue diferente. Aquella vez, con una historia en su cuenta de Instagram, Mac Allister se mostró agradecido con la dirigencia por “esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo". Al mismo tiempo, remarcó que fue decisión suya ante una "oportunidad irrepetible por no tener pasaporte comunitario”.

La abrupta salida de Alexis Mac Allister de Boca

La polémica salida de Alexis Mac Allister tuvo un trasfondo político que no se agotaba en el estrecho vínculo de su padre con Mauricio Macri. La derrota de Daniel Angelici en la conducción del club en 2019 precipitó su salida, aunque la operación se completó en un entramado en el que participó el ex titular de la ex AFI, actual SIDE, Gustavo Arribas.

La negociación de su pase al Brighton de Inglaterra se hizo a través de un fondo en el que intervienen Arribas y Matías Ahumada, un empresario chileno que manejaba las cuentas extraoficiales del club, según una nota publicada por el portal La Política On Line.

La salida de Alexis abrió de entrada la especulación de las presiones de su entorno -tanto de su padre, ex funcionario de Macri, como de su manager que sostiene un vínculo estrecho con la gestión anterior del club-, aunque a ese entramado de relaciones se suma el papel de Arribas.

“El negocio es venderlo barato al fondo y que después se aumente el valor sin cobrar todo al fútbol inglés”, según reveló una fuente que reprodujo el sitio La Política On Line al tanto de la operación de blanqueo que beneficiaría los números del ex AFI, cuyo nexo con Boca fue durante los últimos años Andrés Ibarra, de importante influencia en el club en ambas gestiones de Angelici.

El senador radical Juan Carlos Marino, denunciado por abuso, siempre argumentó que la causa en la que finalmente fue sobreseído había sido armada por algunos funcionarios macristas en un grupo que integraban Arribas y Carlos Mac Allister, mostrando la conexión entre el padre del jugador de Boca y el ex líder de la AFI.

La auditoria que encargó la conducción de Jorge Amor Ameal en 2019 investigó este tema, además de una cláusula excepcional de “lealtad” a un jugador de boca por 2.6 millones de dólares, que tenía un colateral armado, reveló La Política On Line.

El pampeano, de 25 años, se iba a incorporar al club inglés en junio de 2020, pero como Brighton estaba a dos puntos de la zona de descenso, había decidido llevárselo en febrero de 2020 mejorando incluso la cláusula de salida establecida inicialmente si el pase se concretaba en diciembre de 2019, que era de 500.000 euros.

