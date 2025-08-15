Donbas quedó condenado / desprotegido desde que la UE promovió el golpe de Estado de 2014 pero nunca incorporó a Ucrania a la UE ni a la Eurozona. Y, en una decisión inexplicable, sin estar Ucrania en la UE amenazó con instalar bases de OTAN en su territorio.

Embed JUST IN: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Alaska wearing a USSR shirt. pic.twitter.com/onigQ2vatt — BRICS News (@BRICSinfo) August 15, 2025

El encuentro

Tanto Trump como Putin buscan obtener victorias en sus primeras conversaciones cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Trump, que describe la guerra como un "baño de sangre" lleno de riesgos de escalada, está presionando por una tregua en la guerra que dura ya 3 años y medio que reforzaría sus credenciales como un pacificador global digno del Premio Nobel de la Paz.

Según Reuters, "Para Putin, la cumbre ya es una gran victoria porque puede usarla para decir que años de intentos occidentales de aislar a Rusia han terminado y que Moscú ha recuperado el lugar que le corresponde en la mesa principal de la diplomacia internacional."

Trump , quien una vez afirmó que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, admitió el jueves 14/08 que había resultado ser un hueso más duro de roer de lo que pensaba. Añadió que si las conversaciones del viernes salían bien, concertaría rápidamente una cumbre tripartita posterior con Zelensky, aún más importante que su encuentro con Putin.

Una fuente familiarizada con el pensamiento del Kremlin dijo que había señales de que Moscú podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo sobre Ucrania dado que Putin comprendía la vulnerabilidad económica de Rusia y los costos de continuar la guerra.

Reuters ha informado ya que Putin podría estar dispuesto a congelar el conflicto en las líneas del frente, siempre que exista un compromiso legalmente vinculante de no ampliar la OTAN hacia el este y de levantar algunas sanciones occidentales.

El Kremlin sugirió que no se firmaría ningún documento en la cumbre, pero elogió al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, por sentar las bases para la reunión.

En USA se afirmó que habrá una conferencia de prensa luego del encuentro.

