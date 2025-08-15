Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran el viernes 15/08 en Alaska (territorio que Rusia vendió a USA y con 4 Km. de mar de distancia entre ambas fronteras), en una base aérea de los días de la Guerra Fría para debatir sobre sus relaciones bilaterales, un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, el precio del petróleo, el abastecimiento de gas natural a Europa y también Medio Oriente -dicen que Siria invitó a Rusia a retomar su base naval sobre el mar Mediterráneo-.
Viernes 15/08, 16:00, Alaska: Donald Trump / Vladimir Putin pero Lavrov marcó la cancha
La remera de Serguei Lavrov dice CCCP (URSS): detalle para el encuentro Donald Trump / Vladimir Putin en Alaska a las 16:00.
La cumbre, la primera entre un líder estadounidense y uno ruso desde 2021, comenzará a las 11:00 hora de Alaska (1900 GMT), 16:00 hora de la Argentina.
En ese contexto, llegó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y concedió el primer título al encuentro: llegó vestido con una remeta / sudadera con la leyenda CCCP (URSS / Unión de Repúblicas Socialistas Soviética), un mensaje simbólico importante. A menudo se atribuye a Vladimir Putin el objetivo de reconstruir, en todo lo posible, lo que fue la URSS y antes el Imperio Ruso.
Donbas
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien no fue invitado a las conversaciones, y sus aliados de la Unión Europea (no todos, por ejemplo ni Serbia ni Hungría comparten el enfoque de Polonia o Francia) temen que Trump pueda congelar el conflicto y reconociendo, aunque sea de manera informal, el control ruso sobre el Donbas, Crimea y otras regiones que ocupa en Ucrania.
Desde el inicio del conflicto, Urgente24 insistió en que era el territorio que le interesaba a Putin, no toda Ucrania, aprovechando que eran zonas rusófonas y que tienen la gran producción industrial manufacturera del país. Solamente quedaba afuera Odesa, el puerto con historia para la Revolución Bolchevique y también donde ocurrió la primera masacre de partidarios de Putin a manos de Sector Derecho y otros núcleos ultranacionalistas ucranianos.
Donbas quedó condenado / desprotegido desde que la UE promovió el golpe de Estado de 2014 pero nunca incorporó a Ucrania a la UE ni a la Eurozona. Y, en una decisión inexplicable, sin estar Ucrania en la UE amenazó con instalar bases de OTAN en su territorio.
El encuentro
Tanto Trump como Putin buscan obtener victorias en sus primeras conversaciones cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
Trump, que describe la guerra como un "baño de sangre" lleno de riesgos de escalada, está presionando por una tregua en la guerra que dura ya 3 años y medio que reforzaría sus credenciales como un pacificador global digno del Premio Nobel de la Paz.
Según Reuters, "Para Putin, la cumbre ya es una gran victoria porque puede usarla para decir que años de intentos occidentales de aislar a Rusia han terminado y que Moscú ha recuperado el lugar que le corresponde en la mesa principal de la diplomacia internacional."
Trump , quien una vez afirmó que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, admitió el jueves 14/08 que había resultado ser un hueso más duro de roer de lo que pensaba. Añadió que si las conversaciones del viernes salían bien, concertaría rápidamente una cumbre tripartita posterior con Zelensky, aún más importante que su encuentro con Putin.
Una fuente familiarizada con el pensamiento del Kremlin dijo que había señales de que Moscú podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo sobre Ucrania dado que Putin comprendía la vulnerabilidad económica de Rusia y los costos de continuar la guerra.
Reuters ha informado ya que Putin podría estar dispuesto a congelar el conflicto en las líneas del frente, siempre que exista un compromiso legalmente vinculante de no ampliar la OTAN hacia el este y de levantar algunas sanciones occidentales.
El Kremlin sugirió que no se firmaría ningún documento en la cumbre, pero elogió al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, por sentar las bases para la reunión.
En USA se afirmó que habrá una conferencia de prensa luego del encuentro.
