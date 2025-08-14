Mineiro 2 - Godoy Cruz 1: el Tomba no aguantó la ventaja y se lo dieron vuelta

Atlético Mineiro venció 2 a 1 a Godoy Cruz por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el Arena MRV, en Belo Horizonte, el conjunto local logró revertir un resultado que había empezado adverso y retuvo la victoria.

El final del partido deja el sabor amargo de la derrota para el Tomba, que tuvo la presentación oficial de su nuevo entrenador, Walter Ribonetto. El DT llegó hace unos días a la institución mendocina para reemplazar a Esteban Solari, quien rescindió su vínculo tras una floja campaña.

En el análisis general, no obstante, quedan las buenas sensaciones del partido que hizo el equipo. Godoy Cruz, envuelto en su presente abrumador que lo gira cada vez más hacia abajo para relojear los puestos de descenso , se plantó con personalidad en tierras brasileñas ante un duro rival.

Se impuso en varios tramos del partido, pero no le quedó resto para sostener las ventajas que conseguía. El problema del Tomba, esta noche, fue la consistencia.

Empezó ganando y sintió que podía dar el batacazo. El plan estaba claro: ceder el protagonismo para que Atlético Mineiro proponga, mientras lo esperaba agazapado a la altura de mitad de cancha y preparado para contragolpear.

Salió bien. Tuvo algunas jugadas de peligro y una de ellas fue gol. Al minuto 37´, la joya mendocina puso el 1 a 0 con un verdadero golazo. Santino Andino, de 19 años y presente en la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente, gambeteó y sacó un zurdazo bárbaro.

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz Andino, jugador del Tomba y la Selección @GodoyCruz

En la faceta defensiva se lo notó concentrado para no dejar jugar al Mineiro, pero no mostraba demasiadas garantías. Cuando el Galo movía la pelota de lado a lado, el Tomba no llegaba a cubrir el ancho del campo y se le notaban los poros. Las dudas no se presentaban solo por lo que el conjunto argentino podía hacer, sino sobre todo por lo mucho que podría llegar a aguantar los embates del equipo brasileño.

A pesar del resultado final, bastante bien lo aguantó. Más allá de los errores puntuales, algunos por falta de madurez y timing para llevar el ritmo del encuentro, mostró compromiso. Y eso, en un presente como el que atraviesa, es un aspecto muy destacable. Por eso la vuelta en Mendoza se espera con atisbos de esperanza.

Cuando el cotejo había entrado en un terreno friccionado y las energías comenzaron a desviarse en los duelos personales, las quejas y las infracciones, el Galo encontró el empate. Fue al minuto 67´, en los pies del argentino Cuello. El arquero Petroli salió mal y le dejó el arco vacío al futbolista del Mineiro.

Sobre el final, al minuto 89´, el agotamiento lo dejó pagando y ante un descuido el inoxidable Hulk puso el 2 a 1.

No es un mal resultado el que se trajo el Tomba desde Brasil. La vuelta será la semana que viene, en Mendoza. Sus prioridades están en mantener la categoría en el plano local, ya lo dijo Walter Ribonetto el día de su presentación como entrenador. Pero después de la actuación de hoy, por qué no también soñar con dar vuelta la historia.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Atlético Mineiro venció a Godoy Cruz por 2 a 1

Live Blog Post ¡Gol de A. Mineiro! VIDEO: Hulk da vuelta el partido y pone las cosas 2-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956141779142455579&partner=&hide_thread=false LO DIO VUELTA: Hulk mostró su jerarquía tras un jugadón de Atlético Mineiro y marcó el 2-1 vs. Godoy Cruz por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7jbGrzI5N7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post El plan, ahora, es aguantar: quedan pocos minutos para sostener un muy buen resultado

Live Blog Post ¡Gol de A. Mineiro! VIDEO: El portero Petroli salió mal a cortar un centro y el arco quedó solo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956136366405751051&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL GALO! Tomás Cuello apareció en soledad por el segundo palo y definió para poner el 1-1 entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjwZ72fOCu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post La desesperación del Galo sube la temperatura del encuentro

Live Blog Post El Tomba afronta la segunda mitad con el desafío de no caer en la tentación Con el resultado a favor, el equipo mendocino no debe relajarse y caer en la tentación de defender cerca de su arco. Por el contrario, debe continuar con su postura activa de plantar líneas a la altura de la mitad de la cancha. Mineiro buscará impetuosamente el empate, Godoy Cruz no tiene que hundirse.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post [VAR] Respira Godoy Cruz porque el gol de Mineiro queda anulado por un offside previo

Live Blog Post ¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Santino Andino, una gambeta y un zurdazo fenomenal para abrir el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956123927329087866&partner=&hide_thread=false ¡¡DEFINICIÓN TOP!! Santino Andino y una jugada inmejorable para poner el 1-0 de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ASTZllFZNk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post Protagonismo del equipo brasileño, repliegue del equipo argentino Parado en un 4-1-4-1, el elenco de Ribonetto adopta una lógica postura más reactiva. Espera a que el conjunto brasileño proponga y apuesta a contragolpear.

Live Blog Post VIDEO: Manotazo salvador de Petroli para evitar un gol cantado de Mineiro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956118691763950030&partner=&hide_thread=false APARECIÓ FRANCO: Petroli y una atajada fenomenal para evitar el 1-0 de Atlético Mineiro sobre Godoy Cruz en la CONMEBOL #Sudamericana.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WUSZrtUsvE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post Mineiro la movió de lado a lado, el Tomba quedó desencajado y respondió el fuego

Live Blog Post Contragolpe perfecto de Godoy Cruz que terminó en una buena respuesta del arquero brasileño Gran remate de Andino, en rápido contragolpe del Tomba. Primer aviso del conjunto argentino.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera" En su presentación como nuevo entrenador, Walter Ribonetto no anduvo con rodeos: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División". El conjunto mendocino mira con preocupación la zona baja de la tabla. Aunque en los promedios no está complicado, la tabla anual (en donde quien quede en último lugar descenderá a la B) lo tiene en alerta. Está en la posición 24 de 30, y la distancia con San Martín de San Juan, el último, es de solo 7 puntos.

Live Blog Post Cómo terminaron la fase de grupos Godoy Cruz y Atlético Mineiro El Tomba finalizó primero del Grupo D con 12 puntos. Sumó tres victorias y otros tres empates. El Mineiro quedó segundo del Grupo H con 9 puntos. De esa manera no logró clasificar directamente a la siguiente fase y tuvo que disputar el repechaje contra Atlético Bucaramanga (un caído de la Copa Libertadores), a quien venció.

Live Blog Post El difícil presente del Tomba: estrena nuevo DT Walter Ribonetto asumió hace menos de una semana como entrenador del Tomba tras la salida de Esteban Solari, quien dejó su cargo tras los magros números cosechados en el último tiempo. Ribonetto fue presentado como DT hace apenas unos días y hoy tendrá su primer desafío.