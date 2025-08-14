Atlético Mineiro venció 2 a 1 a Godoy Cruz por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el Arena MRV, en Belo Horizonte, el conjunto local logró revertir un resultado que había empezado adverso y retuvo la victoria.
Mineiro 2 - Godoy Cruz 1: el Tomba no aguantó la ventaja y se lo dieron vuelta
Godoy Cruz hizo un buen partido en Brasil. Había golpeado primero con un golazo de Andino, pero no resistió los embates de Atlético Mineiro. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
21:01
Final del partido: Atlético Mineiro venció a Godoy Cruz por 2 a 1
-
20:44
¡Gol de A. Mineiro! VIDEO: Hulk da vuelta el partido y pone las cosas 2-1
-
20:31
El plan, ahora, es aguantar: quedan pocos minutos para sostener un muy buen resultado
-
20:29
¡Gol de A. Mineiro! VIDEO: El portero Petroli salió mal a cortar un centro y el arco quedó solo
-
20:15
La desesperación del Galo sube la temperatura del encuentro
-
20:07
El Tomba afronta la segunda mitad con el desafío de no caer en la tentación
-
20:06
Comienza el 2T
-
19:49
Final del 1T
-
19:48
[VAR] Respira Godoy Cruz porque el gol de Mineiro queda anulado por un offside previo
-
19:37
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Santino Andino, una gambeta y un zurdazo fenomenal para abrir el marcador
-
19:23
Protagonismo del equipo brasileño, repliegue del equipo argentino
-
19:08
VIDEO: Manotazo salvador de Petroli para evitar un gol cantado de Mineiro
-
19:07
Mineiro la movió de lado a lado, el Tomba quedó desencajado y respondió el fuego
-
19:04
Contragolpe perfecto de Godoy Cruz que terminó en una buena respuesta del arquero brasileño
-
18:58
Comienza el partido
-
17:25
El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"
-
17:24
Cómo terminaron la fase de grupos Godoy Cruz y Atlético Mineiro
-
17:22
El difícil presente del Tomba: estrena nuevo DT
-
17:22
Equipo confirmado en Godoy Cruz
El final del partido deja el sabor amargo de la derrota para el Tomba, que tuvo la presentación oficial de su nuevo entrenador, Walter Ribonetto. El DT llegó hace unos días a la institución mendocina para reemplazar a Esteban Solari, quien rescindió su vínculo tras una floja campaña.
En el análisis general, no obstante, quedan las buenas sensaciones del partido que hizo el equipo. Godoy Cruz, envuelto en su presente abrumador que lo gira cada vez más hacia abajo para relojear los puestos de descenso, se plantó con personalidad en tierras brasileñas ante un duro rival.
Se impuso en varios tramos del partido, pero no le quedó resto para sostener las ventajas que conseguía. El problema del Tomba, esta noche, fue la consistencia.
Empezó ganando y sintió que podía dar el batacazo. El plan estaba claro: ceder el protagonismo para que Atlético Mineiro proponga, mientras lo esperaba agazapado a la altura de mitad de cancha y preparado para contragolpear.
Salió bien. Tuvo algunas jugadas de peligro y una de ellas fue gol. Al minuto 37´, la joya mendocina puso el 1 a 0 con un verdadero golazo. Santino Andino, de 19 años y presente en la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente, gambeteó y sacó un zurdazo bárbaro.
En la faceta defensiva se lo notó concentrado para no dejar jugar al Mineiro, pero no mostraba demasiadas garantías. Cuando el Galo movía la pelota de lado a lado, el Tomba no llegaba a cubrir el ancho del campo y se le notaban los poros. Las dudas no se presentaban solo por lo que el conjunto argentino podía hacer, sino sobre todo por lo mucho que podría llegar a aguantar los embates del equipo brasileño.
A pesar del resultado final, bastante bien lo aguantó. Más allá de los errores puntuales, algunos por falta de madurez y timing para llevar el ritmo del encuentro, mostró compromiso. Y eso, en un presente como el que atraviesa, es un aspecto muy destacable. Por eso la vuelta en Mendoza se espera con atisbos de esperanza.
Cuando el cotejo había entrado en un terreno friccionado y las energías comenzaron a desviarse en los duelos personales, las quejas y las infracciones, el Galo encontró el empate. Fue al minuto 67´, en los pies del argentino Cuello. El arquero Petroli salió mal y le dejó el arco vacío al futbolista del Mineiro.
Sobre el final, al minuto 89´, el agotamiento lo dejó pagando y ante un descuido el inoxidable Hulk puso el 2 a 1.
No es un mal resultado el que se trajo el Tomba desde Brasil. La vuelta será la semana que viene, en Mendoza. Sus prioridades están en mantener la categoría en el plano local, ya lo dijo Walter Ribonetto el día de su presentación como entrenador. Pero después de la actuación de hoy, por qué no también soñar con dar vuelta la historia.
