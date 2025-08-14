A pesar de que el sector se encuentra estancado, este fin de semana largo registra un fuerte crecimiento en la intención de viaje: la cantidad de pasajeros que eligen aprovechar el feriado para viajar aumentó un 71% respecto al año pasado en Argentina.
MUCHAS BÚSQUEDAS
Los 2 destinos de Argentina más elegidos para el finde largo
Este viernes 15 de agosto al domingo 17 habrá un nuevo fin de semana largo en Argentina, y hay dos destinos que fueron furor en búsquedas.
Aunque cabe aclarar que según informó la agencia de viajes, "el mayor impulso se concentra en los viajes internacionales, que aumentaron un 85%, mientras que las escapadas nacionales tuvieron un crecimiento del 62%".
Los 2 destinos más elegidos de Argentina
En el plano local se mantienen los clásicos: Bariloche encabeza el ranking, le sigue Iguazú. Luego, Mendoza, Salta y Córdoba.
Los 2 destinos más elegidos del exterior
Entre los destinos más elegidos del exterior, Río de Janeiro concentra casi 1 de cada 5 viajes al exterior, seguido por Santiago de Chile, Miami, Madrid y Barcelona, en ese orden.
Propuestas de paquetes para disfrutar el finde largo
-
Bariloche: Paquete de viaje por 3 noches en agosto (del 15 al 18) a $755.614. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con jardín, zona de picnic y estacionamiento gratis.Precio por persona.
Mendoza: Paquete de viaje por 3 noches en agosto (del 15 al 18) a $642.556. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 4 estrellas con desayuno incluido, piscina, gimnasio, tina de hidromasaje, solarium, terraza y estacionamiento gratis. Precio por persona.
Río de Janeiro: Paquete de viaje por 3 noches en agosto (del 15 al 18) a $901.837. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 4 estrellas con desayuno incluido. Precio por persona.
-
Santiago de Chile: Paquete de viaje por 3 noches en agosto (del 15 al 18) a $847.295. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, jardín y terraza. Precio por persona.
Más contenido en Urgente24:
Finde XL en Rosario: Propuestas por el Día del Niño y más
Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados
Fecha límite para tramitar la ciudadanía española
El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir