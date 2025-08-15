Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata

"La única manera en que este país puede salir adelante es produciendo más. Y para eso debemos generar herramientas para el sector privado, que es el que genera empleo en cada localidad. Usar nuestros puertos y aeropuertos es clave para ganar competitividad, tiempo y bajar costos", remarcó el ministro.

image El Gobierno de Santa Fe concreta un nuevo hito en su política de federalización logística. Foto: Gobierno de Santa Fe

Cosar: calidad, trazabilidad y sostenibilidad

Desde 2002, Cosar exporta a mercados como Japón, Estados Unidos y Alemania. Con más de 32.000 colmenas activas y una producción anual de 800 toneladas de miel convencional y 20 toneladas de miel orgánica certificada, se posiciona como referencia nacional en calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Opera en el Parque Industrial de Sauce Viejo bajo estándares internacionales auditados por Senasa y Assal.

Exportar por Rosario implica una reducción de 330 kilómetros respecto a Buenos Aires, mejora los tiempos de embarque, disminuye riesgos operativos y permite construir esquemas logísticos integrados en territorio santafesino.

"Esta oportunidad es fundamental porque el Puerto de Rosario nos da cercanía y flexibilidad en su operatoria", señalaron miembros de Cosar.

Cooperativismo con impacto global

La cooperativa también se distingue por su modelo asociativo y su compromiso con la economía circular. Su planta de fraccionado permite envasar hasta 2.000 frascos por hora, destinados al mercado interno y externo. Cuenta con certificaciones como Fairtrade y Orgánico, y participa en redes de comercio justo y ferias internacionales como Apimondia.

"Este embarque no solo marca un nuevo capítulo para Cosar, sino que reafirma el modelo productivo que impulsamos desde el gobierno provincial: territorial, inclusivo, cooperativo y con mirada internacional", señaló Facundo Ferraris, coordinador del programa de Fortalecimiento Apícola.

Una provincia que exporta con identidad

El gobierno de Maximiliano Pullaro viene consolidando una estrategia exportadora basada en el arraigo territorial, el apoyo a las cooperativas y la descentralización de la logística nacional. El relanzamiento de Santa Fe Global, la 2ª edición del Santa Fe Business Forum, la implementación de Exporta Simple en Sauce Viejo y Rosario, y la inversión de 150 millones de dólares en infraestructura logística -financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)- son pilares de una planificación integral para que más empresas exporten desde territorio santafesino, con identidad local y competitividad internacional.

Esta planificación se apoya en espacios de articulación como la Mesa Apícola Provincial, que permiten construir políticas públicas con mirada territorial, multisectorial y de largo plazo.

image El Gobierno de Santa Fe viene consolidando una estrategia exportadora basada en el arraigo territorial, el apoyo a las cooperativas y la descentralización de la logística nacional.

