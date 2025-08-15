urgente24
POLÍTICA elecciones > LLA >

CIERRE DE LISTAS

Elecciones (muy cholulas) de LLA: De una ex tapa de Playboy a influencers y panelistas de TV

LLA no cuenta con demasiadas figuras para encarar las elecciones de octubre. Por ello, apeló a la farándula y la TV para rellenar espacios que tenían vacíos.

15 de agosto de 2025 - 15:33
Karen Reichardt ahora formará parte de la lista de LLA para las elecciones.visibility

Karen Reichardt ahora formará parte de la lista de LLA para las elecciones.visibility

Uno de los casos más llamativos es el de Karen Reichardt, ex vedette, tapa de Playboy y conductora televisiva, que ocupará el segundo lugar en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, detrás de José Luis Espert.

Fiel defensora de la “cultura perruna” —en sintonía con el amor que el propio Milei profesa por sus “hijitos de cuatro patas”—, conduce actualmente el programa Amores Perros en la TV Pública y mantiene una activa presencia en redes sociales difundiendo consignas libertarias.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1954198625824772220&partner=&hide_thread=false

Elecciones y cholulaje en la LLA

Reichardt ya había tenido un acercamiento personal al Presidente, a quien visitó en la Casa Rosada pocos días después de su asunción. A través de sus plataformas, no oculta su respaldo al gobierno y comparte mensajes contra el kirchnerismo. Su trayectoria combina el espectáculo, el deporte y el emprendedurismo: fue parte de programas televisivos, condujo ciclos sobre fútbol femenino y fundó una marca de moda para mascotas que incluso desfiló en el Fashion Week de Nueva York.

image

La estrategia libertaria en Buenos Aires también contempla a una influencer afín al asesor presidencial Santiago Caputo, quien podría ocupar un lugar expectante entre los seis primeros de la lista. En un distrito donde se renuevan 18 bancas, el oficialismo aspira a quedarse con al menos 10.

image

También sirven figuras de la TV

En el interior del país, Milei busca replicar la fórmula de mezclar política y caras conocidas. En Corrientes, La Libertad Avanza le ofreció formalmente una candidatura a diputada nacional a Virginia Gallardo, modelo y panelista con una trayectoria que va desde el mundo del espectáculo hasta la televisión política. Gallardo, que mantiene un vínculo de años con Milei por su interés en la economía, aún no confirmó si aceptará la propuesta, pero el acercamiento ya generó repercusión mediática.

image

El presidente busca así capitalizar el magnetismo que estas figuras tienen en el público, especialmente en un contexto donde las filas libertarias carecen de referentes de peso en varios distritos.

Detrás de la movida está la mano de Karina Milei y de Santiago Caputo, artífices de la estrategia electoral que se activó el último jueves con Milei en la primera línea de campaña bajo el lema “Kirchnerismo Nunca Más”.

Con la mirada puesta en las legislativas del 26 de octubre, el oficialismo no solo define candidaturas: también ajusta un relato que combina gestión, militancia libertaria y la atracción de la farándula, en un intento por ampliar su alcance más allá del núcleo duro.

image

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES