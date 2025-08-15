Elecciones (muy cholulas) de LLA: De una ex tapa de Playboy a influencers y panelistas de TV

image

También sirven figuras de la TV

En el interior del país, Milei busca replicar la fórmula de mezclar política y caras conocidas. En Corrientes, La Libertad Avanza le ofreció formalmente una candidatura a diputada nacional a Virginia Gallardo, modelo y panelista con una trayectoria que va desde el mundo del espectáculo hasta la televisión política. Gallardo, que mantiene un vínculo de años con Milei por su interés en la economía, aún no confirmó si aceptará la propuesta, pero el acercamiento ya generó repercusión mediática.

El presidente busca así capitalizar el magnetismo que estas figuras tienen en el público, especialmente en un contexto donde las filas libertarias carecen de referentes de peso en varios distritos.

Detrás de la movida está la mano de Karina Milei y de Santiago Caputo, artífices de la estrategia electoral que se activó el último jueves con Milei en la primera línea de campaña bajo el lema “Kirchnerismo Nunca Más”.

Con la mirada puesta en las legislativas del 26 de octubre, el oficialismo no solo define candidaturas: también ajusta un relato que combina gestión, militancia libertaria y la atracción de la farándula, en un intento por ampliar su alcance más allá del núcleo duro.

