Globant: Resultados no ayudan y ya cae un 66% en el último año

La acción perforó el piso psicológico de US$ 70, lo que técnicamente deja el camino abierto para que continúe la presión vendedora.

Desde el punto de vista del análisis técnico, los próximos niveles de soporte se ubicarían cerca de US$ 62 y luego en torno a los US$ 58, precios que no se veían desde antes del rally de 2020 impulsado por la digitalización post-pandemia.

Este retroceso prolongado tiene su origen en febrero, cuando la compañía presentó los resultados del cuarto trimestre de 2024, que ya habían generado desconfianza en el mercado. Desde entonces, los inversores vienen descontando que el crecimiento acelerado que Globant supo mostrar en 2021 y 2022 no se repetirá en el corto plazo.

Ingresos en línea, márgenes flojos

En el segundo trimestre de 2025, los ingresos alcanzaron US$ 614,2 millones, un aumento del 4,5% interanual frente a los US$ 587,46 millones del mismo período del año anterior. Aunque la cifra cumplió con las expectativas de los analistas, el problema estuvo en la rentabilidad, en donde, las ganancias ajustadas llegaron a US$ 1,53 por acción, apenas un 1% más que en 2024, y con márgenes entre estables y levemente inferiores en la comparación anual.

Según Yahoo Finance, este comportamiento muestra que la empresa no logró capitalizar como se esperaba el auge de la IA generativa, uno de los pilares estratégicos que el CEO y cofundador Martín Migoya viene impulsando.

El papel de la inteligencia artificial (IA)

Migoya volvió a insistir en que el futuro de Globant estará anclado en su capacidad para integrar la IA generativa en sus soluciones. Mencionó iniciativas como los AI Pods, los AI Studios y la plataforma empresarial de IA como parte de la “vía dorada” para capturar el valor de esta tecnología.

El potencial es significativo: la cartera de proyectos alcanzó un máximo histórico de US$ 3.700 millones, equivalente a un año y medio de ventas al ritmo actual. Sin embargo, el propio Migoya reconoció que tomará tiempo para que ese potencial se traduzca en resultados financieros tangibles.

Proyecciones

Para el tercer trimestre, Globant proyecta ventas de US$ 615 millones, lo que implica un crecimiento interanual prácticamente nulo (0,1%).

En el balance anual de 2025, la estimación es de US$ 2.445 millones, apenas 1,2% más que en 2024.

Estas cifras, lejos de entusiasmar, confirman que la compañía enfrenta un estancamiento en su ritmo de expansión, al menos en el corto plazo. En un contexto donde los inversores premian a las tecnológicas que logran sostener altas tasas de crecimiento, estos números contribuyen a explicar el castigo sufrido en la bolsa.

Contexto internacional

En Wall Street, la jornada mostró resultados mixtos. El Dow Jones avanzó 0,2%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0,5%, con un marcado contraste sectorial. Entre los ADRs argentinos, Globant fue la gran perdedora, muy por encima de las caídas de IRSA y Loma Negra (-1,5% cada una). En cambio, Mercado Libre trepó 3,6% en el día y acumula una ganancia de 41,4% en 2025.

