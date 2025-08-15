¿Chau plazo fijo?: El instrumento que pisa fuerte entre las inversiones

Plazo fijo vs. Lecaps: ¿cuál ofrece mejor rendimiento y liquidez?

El plazo fijo garantiza una tasa fija, pero no da posibilidad de rescate anticipado. En cambio, las Lecaps permiten obtener ganancias no solo por la tasa que pagan, sino también por la variación de su precio en el mercado.

Por ejemplo: si comprás una Lecap a un precio más bajo porque las tasas subieron, tu rendimiento final será más alto. Y si después las tasas bajan, el valor de la letra sube y podés venderla con una ganancia adicional.

¿Por qué la inflación es el gran enemigo del plazo fijo?

En Argentina, la inflación puede cambiar el panorama en cuestión de semanas. Con un plazo fijo, el inversor queda atado a la tasa pactada y no puede modificar su posición hasta el vencimiento. Si el Banco Central sube las tasas para contener la inflación, el ahorrista no puede aprovecharlo de inmediato.

Con las Lecaps, en cambio, es posible ajustar la estrategia en tiempo real, comprar cuando las tasas suben (y los precios de las letras bajan) y vender cuando las tasas bajan (y los precios suben).

Estrategia para invertir en Lecaps: comprar bajo, vender alto

Invertir en Lecaps no es pasivo. Requiere seguir de cerca las tasas y los precios. Por ejemplo, si una letra cotiza a $150 y su valor técnico es de $152,39, la tasa efectiva termina resultando más atractiva. Si invertís $500.000 en ese momento y luego el precio sube, podés vender antes de tiempo, capitalizar la ganancia y reinvertir.

Esta rotación del capital es imposible con un plazo fijo, que te obliga a esperar el vencimiento sin importar lo que pase en el mercado.

¿Las billeteras virtuales son una alternativa de inversión?

En la competencia entre plazo fijo y Lecaps, aparecieron opciones intermedias como las billeteras virtuales que ofrecen rendimiento diario (Cocos, Fwind, entre otras). Su ventaja es la liquidez total, el dinero puede retirarse o usarse en cualquier momento.

Plazo fijo: Le gana por goleada a la inflación y reemplaza a los FCI

Sin embargo, la tasa suele rondar el 35% TNA, generalmente inferior a la de un plazo fijo tradicional o a una Lecap bien elegida. Son útiles para tener efectivo disponible mientras se espera una oportunidad, pero no para obtener la máxima rentabilidad a mediano o largo plazo.

¿Qué perfil de inversor elige cada opción?

La decisión entre plazo fijo y Lecaps depende del perfil de riesgo:

Plazo fijo: ideal para quienes priorizan seguridad absoluta y no necesitan el dinero antes del vencimiento.

ideal para quienes priorizan seguridad absoluta y no necesitan el dinero antes del vencimiento. Lecaps: pensadas para quienes buscan más rentabilidad y valoran la posibilidad de vender antes de tiempo.

pensadas para quienes buscan más rentabilidad y valoran la posibilidad de vender antes de tiempo. Billeteras virtuales con interés: para quienes necesitan liquidez diaria y un pequeño rendimiento mientras tanto.

Ventajas y desventajas de cada instrumento de inversión

Plazo fijo

Ventaja: certeza del resultado.

certeza del resultado. Desventaja: inmoviliza capital y puede quedar por debajo de la inflación.

Lecaps

Ventaja: rendimiento capitalizable y posibilidad de venta anticipada.

rendimiento capitalizable y posibilidad de venta anticipada. Desventaja: requiere seguimiento activo y conocimiento del mercado.

Billeteras virtuales

Ventaja: disponibilidad inmediata del dinero.

disponibilidad inmediata del dinero. Desventaja: tasa variable y generalmente más baja.

Claves para elegir la mejor inversión en 2025

Definir tu horizonte de inversión: si necesitás el dinero en el corto plazo, priorizá la liquidez.

si necesitás el dinero en el corto plazo, priorizá la liquidez. Analizar las tasas reales: compará la TNA con la inflación proyectada.

compará la TNA con la inflación proyectada. Diversificar: combinar plazo fijo, Lecaps y billeteras virtuales puede balancear seguridad y rendimiento.

combinar plazo fijo, Lecaps y billeteras virtuales puede balancear seguridad y rendimiento. Monitorear el mercado: en Lecaps, el momento de compra y venta es clave para maximizar ganancias.

